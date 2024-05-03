Британія дозволила бити по РФ, у ГУР заявили про переговори з Кремлем: головні новини ночі 3 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Перемоги на полі бою не буде: у ГУР приголомшили заявою щодо переговорів з Росією Читати далі –>
- Україна має право завдавати ударів по території Росії західною зброєю — голова МЗС Британії Читати далі –>
- Росія готується до наступу в районі Харківщини та Сумщини — ГУР Читати далі –>
- Війська РФ зайшли на авіабазу США у Нігері Читати далі –>
- У ГУР заявили, що втрата України Часового Яру лише питання часу Читати далі –>
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