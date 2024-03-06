Британія готова позичити Україні всі заморожені активи російського банку - деталі

Цей план більш радикальний, ніж пропозиції, які обговорювалися в Європейському Союзі.

Британія готова позичити Україні всі заморожені активи російського центрального банку на тій підставі, що Росія буде змушена виплатити репарації Україні після закінчення війни.

Таку заяву озвучив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон, пише The Guardian.

За його словами, активи будуть використані як гарантія виплати репарацій.

"Цей план більш радикальний, ніж пропозиції, які обговорювалися в Європейському Союзі, щодо надання Україні лише несподіваних прибутків від активів російського центрального банку, якими володіє Захід. Річний надприбуток оцінюється в 4 мільярди доларів", - йдеться у повідомленні.

Кемерон сказав, що є можливість використати щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій, які фактично використовують заморожені російські активи як гарантію, щоб надати ці гроші українцям.

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"Ми прагнемо домогтися максимальної єдності G7 і ЄС у цьому питанні, але якщо ми не зможемо цього досягти, я думаю, нам доведеться рухатися вперед із союзниками, які хочуть вжити таких заходів" - додав він.

Це перший випадок, коли Кемерон так детально відкрито говорив про цю пропозицію, і, мабуть, підкреслює політичну підтримку плану в США, але не в ЄС.

За оцінками ЄС, близько 260 мільярдів євро активів Центрального банку Росії було знерухомлено у вигляді цінних паперів і готівки в юрисдикціях партнерів G7, ЄС і Австралії, причому більше двох третин з них знерухомлено в ЄС.

Додамо, що українці, які зазнали сексуального насильства з боку російських окупантів, отримають одноразову грошову допомогу. Сума репарацій становить 3 тисячі євро.

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