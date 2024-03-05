Британія має докази постачання Іраном балістичних ракет Росії — міністр оборони

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що має докази того, що Іран постачав балістичні ракети Росії.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що його країна має розвідувальні дані, які підтверджують інформацію про постачання Іраном балістичних ракет до Росії для використання у війні проти України.

Про це повідомляє Politics Home.

Відповідаючи на питання, чи є у нього інформація про надання Іраном балістичних ракет Росії, Шаппс сказав: "У мене є. Я не можу заглиблюватися в це".

"Чи то балістичні ракети, чи то безпілотники Shahed, які вони поставили Росії, ми бачили, що якщо у світі відбувається боротьба, то часто Іран розпалює її, або допомагає постачати харчовий ланцюг у цьому випадку", - сказав міністр оборони Британії.

Він додав, що Іран погано впливає не тільки на свій регіон, а й на всю Європу.

Попри те, що Іран офіційно спростував повідомлення минулого місяця про те, що він надав Росії балістичні ракети класу "земля-земля", джерела, обізнані із ситуацією, заявляють, що Іран таки поставив до РФ близько 400 ракет.

Ці поставки включали балістичні ракети малої дальності Fateh-110, такі як Zolfaghar, які здатні вражати цілі на відстані від 186 до 435 миль.

Нагадаємо, 21 лютого видання Reuters повідомило, що Іран, ймовірно, відправив Росії близько 400 балістичних ракет.

Однак після цього голова української розвідки Кирило Буданов спростував інформацію, що Росія застосовувала в Україні далекобійні ракети із Ірану.

Читайте також: