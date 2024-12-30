Британія профінансує розслідування російських воєнних злочинів проти України

Фінансування буде направлене для підтримки документування воєнних злочинів РФ.

Україна отримає від Великої Британії фінансування для розслідування російських злочинів проти України та притягнення до відповідальності винних.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряд Британії.

У повідомленні вказується, що 29 грудня було оголошено про виділення 4,5 мільйона фунтів стерлінгів (понад 5 млн євро) для допомоги України.

Ці кошти будуть направлені на розслідування воєнних злочинів, що були здійснені російськими військовими під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зокрема фінансування буде направлене для підтримки документування, розслідування та судового переслідування в Україні воєнних злочинів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля Вугледара окупанти розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники розстріляли мирну жительку Донеччини.

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