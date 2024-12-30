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Британія профінансує розслідування російських воєнних злочинів проти України

Британія профінансує розслідування російських воєнних злочинів проти України

Британія профінансує розслідування злочинів РФ проти України / Фото: rfi.fr

Фінансування буде направлене для підтримки документування воєнних злочинів РФ.

Україна отримає від Великої Британії фінансування для розслідування російських злочинів проти України та притягнення до відповідальності винних.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряд Британії.

У повідомленні вказується, що 29 грудня було оголошено про виділення 4,5 мільйона фунтів стерлінгів (понад 5 млн євро) для допомоги України.

Ці кошти будуть направлені на розслідування воєнних злочинів, що були здійснені російськими військовими під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зокрема фінансування буде направлене для підтримки документування, розслідування та судового переслідування в Україні воєнних злочинів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля Вугледара окупанти розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники розстріляли мирну жительку Донеччини.

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