Британія радить Україні зосередитися на ударах по Криму та відкласти контранступ - Sunday Times

У Британії переконані, що саме в ударах по Криму і флоту РФ лежить ключ до успіху України 2024 року.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс і командувач британської армії Тоні Радакін дали поради вищому керівництву і військовим командувачам України щодо стратегії у війні проти РФ.

Про це йдеться у матеріалі Sunday Times.

Британські посадовці зустрілися із президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим, а також новим головнокомандувачем Олександром Сирським.

Зокрема Радакін висловив занепокоєння тим, що Сирський може занадто зациклитися на сухопутних боях, тоді як британський командувач протягом двох років намагався сформувати стратегію України відповідно до західної військової доктрини і необхідності наступати на суші, в повітрі і на морі.

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Також Радакін порадив звернути увагу на флот іранського зразка, що складається з легших, більш маневрених кораблів і безпілотників, здатних стримувати Росію в Чорному морі і захищати життєво важливі судноплавні шляхи для українського експорту.

"Під час зустрічі у Маріїнському палаці Шаппс і Радакін порадили відмовитись від планів щодо наступу на лінії фронту, а натомість утримувати оборону на північному і східному фронтах і в разі необхідності відступати на більш вигідні позиції, які, як сподіваються, зможуть стримати російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поспілкувався з британським міністром оборони. Передовсім говорили про ситуацію у зоні бойових дій.

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