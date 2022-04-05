Британія створює фонд допомоги жертвам сексуального насильства під час війни в Україні

Британія створює фонд допомоги жертвам сексуального насильства під час війни в Україні

Ліз Трасс запевнила, що Британія не зупинитися, доки російські злочинці не будуть притягнуті до відповідальності.

Британія створює Фонду громадянсього суспільства для підтримки громадських організацій в Україні, зокрема тих, які підтримують жертв сексуального насильства.

Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс на пресконференції зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

"Ми запускаємо фонд громадянського суспільства на суму 10 млн фунтів стерлінгів, щоб підтримати організації в Україні, зокрема ті, які допомагають жертвам сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом", — сказала Трасс.

Дипломатка запевнила, що Британія не зупинитися, доки російські злочинці не будуть притягнуті до відповідальності. Трасс зізналася, що побачені знімки з Бучі, Ірпеня та інших міст Київщини її шокували.

"Побачене на вулицях Ірпеня, Бучі ми ніколи не забудемо. Ми побачили різанину, зґвалтування та сексуальне насильство, вбивства мирного населення", — зазначила міністерка.

Вона закликала виключити Росію з Ради прав людини в ООН.

"Після цих жахливих злочинів Росії не місце у Раді з прав людини. І це відповідальність наша, наших союзників - посилити підтримку для України. Більше зброї та більше санкцій. Путін має програти", — підсумувала очільниця МЗС Британії.

Нагадаємо, увесь світ сколихнули звіртсва російських військових, вчинені на території Київської області. Після звільнення населених пунктів побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України.

Раніше повідомлялося, що російський окупант тиждень ґвалтував харків'янку, а потім вбив її хвору матір.

Читайте також: