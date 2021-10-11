Англія та Німечина змінили правила в'їзду для вакцинованих українців: як перетнути кордон

Англія та Німечина змінили правила в'їзду для вакцинованих українців: як перетнути кордон

Країни не визнають одну з вакцин, яка популярна в Україні.

Англія визнала українські COVID-сертифікати про щеплення.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 жовтня.

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Від сьогодні, 11 жовтня, вакциновані українці можуть вільно подорожувати сюди, а після приїзду не потрібно буде дотримуватись 14-днів карантину та робити ПЛР-тести.

Утім, є кілька умов. Перша - завершити повний курс вакцинації треба принаймні за два тижні до поїздки. Друга - щеплення має бути зроблене лише затвердженими у Великій Британії препаратами - це AstraZeneca, Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson. До слова, ці послаблення стосуються лише Англії, бо Шотландія, Вельс та Північна Ірландія встановлюють свої обмеження для подорожувальників.

Німеччина також змінила правила в'їзду для українців. Туди вже від 10 жовтня пускають лише повністю вакцинованих подорожувальників. Для невакцинованих необхідною умовою залишається обов'язковий 10-денний карантин.

Слід зауважити, що Німеччина, як і Британія, не визнає вакцинацію китайським препаратом CoronaVac, який широко застосовують в Україні.

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