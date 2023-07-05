Британія та Польща заявили, що Україна приєднається до НАТО за прискореною процедурою

Україну приймуть до НАТО за тією ж процедурою, за якою до Альянсу приєдналась Фінляндія на початку цього року.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау заявили, що вступ України до НАТО, ймовірно, буде за скороченою процедурою, оскільки ЗСУ вже має на озброєнні обладнання, яке було надане Альянсом і вміє ним користуватись.

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Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після переговорів зі своїм британським колегою у Лондоні заявив, що Україну приймуть до НАТО за тією ж процедурою, за якою до Альянсу приєдналась Фінляндія на початку цього року, інформує Голос Америки.

"Позиція Польщі тут дуже чітка. Ми хочемо максимально наблизити Україну до альянсу в інституційному вимірі. Адаптувати військово-політичні структури України до тих, які є стандартними в альянсі", - заявив польській міністр.

В свою чергу польський міністр заявив, що українські військові мають "великий досвід у використанні стандартного обладнання НАТО, доктрини НАТО і тактики НАТО", тому це має скоротити час для приєднання до альянсу.

"Процес, за яким Швеція та Фінляндія подали заявку на приєднання, а Фінляндія врешті-решт уже приєдналася до НАТО, був скороченим, тому що ми визнали, що вони є високоздатними військовими державами. І я думаю, що ми повинні поміркувати над цим, коли ми обговорюємо, який процес буде доречним для України. Але я думаю, що ми зобов’язані визнати, наскільки покращилася їхня військова спроможність за останні 18 місяців", – сказав Клеверлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перше засідання ради Україна — НАТО в новому форматі відбудеться 12 липня, на другий день Вільнюського саміту Альянсу.

Крім того, ми раніше інформували, що оглядач британської газети Times Роджер Боєс наголошує, що на саміті у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня, Альянс повинен запустити прискорене приймання України до НАТО.

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