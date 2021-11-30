Британія змінює правила в’їзду для українців: самоізоляція обов’язкова

Зміни починають діяти вже від сьогодні, 30 листопада.

Велика Британія змінює правила в’їзду для українців через стрімке поширення штаму Омікрон. Вони починають діяти вже від сьогодні, 30 листопада.

Про це повідомило Посольство України у Британії.

Відтепер усі туристи з України, що прямують до Великої Британії мають зробити після прибуття ПЛР-тест на COVID-19 упродовж 2-х днів і перебувати на самоізоляції до отримання негативного результату.

У посольстві нагадують, що користуватися масками в магазинах та громадському транспорті є обов’язковою умовою.

Крім того, всі, хто потенційно міг контактувати з особами з вірусом Омікрон, незважаючи на свій статус вакцинаціі, мають обов’язково дотримуватися самоізоляції під наглядом NHS Test and Trace.

Через три тижні ці заходи мають переглядатися.

Всю актуальну інформацію щодо в’їзду або транзиту через Велику Британію та інші країни світу можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, світом шириться новий небезпечний штам коронавірусу "Омікрон". Зокрема, про шість випадків зараження 29 листопада повідомили у Шотландії. При цьому зазначають, що не всі люди виїжджали за межі свого населеного пункту.

Як у Європі реагують на новину щодо розповсюдження нового штаму коронавірусу

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