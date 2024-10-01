Британська компанія JKX Oil & Gas спростувала неправдиву інформацію про діяльність в Росії

У компанії заявляють, не отримувала жодних платежів чи дивідендів від російських активів, а також не здійснювала виплат на користь компаній з РФ від 2022-го.

Рада директорів британської компанії JKX Oil & Gas випустила офіційну заяву щодо оприлюднення деякими "аналітиками" та "джерелами" недостовірних даних щодо її російських активів.

У заяві підкреслюється, що від жовтня 2021 року основною стратегією компанії було відчуження або продаж російських активів. Це рішення було ухвалено Радою директорів ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Компанія повідомила, що на початку лютого 2022 року угода з продажу російських активів перебувала на фінальній стадії, однак вона була зірвана через односторонній вихід покупця після початку військових дій.

Попри це, JKX продовжувала шукати можливості для продажу активів у Росії. Згідно із заявою, від березня 2022 року компанія більше не мала контролю або впливу на російські активи, що було підтверджено виключенням інформації про них із фінансової звітності, поданої до британського Державного реєстру компаній у 2022 році.

У своєму повідомленні компанія спростувала численні заяви, які з'явилися в українських ЗМІ. Зокрема, йдеться про твердження, що JKX Oil & Gas нібито провела аналіз своєї участі в російських компаніях ТОВ "Южгазенерджі" та ТОВ "Кейтерінг Юг" і вирішила залишити ці активи, оскільки їх продаж під санкціями привів би до фінансових втрат.

JKX чітко заявила, що така інформація є неправдивою. Компанія не отримувала жодних платежів чи дивідендів від російських активів і не здійснювала виплат на користь російських компаній, починаючи від 2022 року. Усі відповідні фінансові дані компанії були подані відповідно до британського законодавства, і з цього моменту JKX не мала жодних фінансових зв’язків з активами в Росії.

Крім цього у компанії зазначили, що 5 березня 2024 року суд у Росії задовольнив позов Генеральної прокуратури РФ про націоналізацію двох російських активів JKX - ТОВ "Южгазенергія" та ТОВ "Юг Кейтерінг Сервіс". У судовому рішенні JKX була визнана частиною екстремістської організації, яка займалася фінансуванням ЗСУ та здійснювала антиросійську діяльність.

JKX також підкреслила, що до моменту втрати контролю над російськими активами, її діяльність на території Росії не суперечила законодавству Великої Британії та України. На той час ні одна з цих держав не накладала санкцій на подібні правовідносини, і більшість українських підприємств продовжували вести господарську діяльність із російськими контрагентами до весни 2022 року. Закон, який передбачає кримінальну відповідальність за співпрацю з російськими підприємствами, був ухвалений в Україні лише після початку повномасштабного вторгнення.

Окрему увагу в заяві компанії приділили питанню структури власності. JKX повідомила, що компанія Eclairs Group Limited (EGL), яка раніше володіла 32,66% акцій JKX, була виключена з реєстру 1 листопада 2022 року. З цього моменту її бенефіціарні власники, українські бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, більше не мають жодного стосунку до компанії. Відповідна частка перейшла у власність уряду Британських Віргінських островів.

JKX Oil & Gas закликала українські ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію та в подальшому користуватися тільки офіційними джерелами. Компанія наголосила на важливості співпраці з досвідченими аналітиками та перекладачами для уникнення спотворення фактів.

JKX також повідомила, що направила офіційні вимоги до медіа, які поширили неправдиву інформацію, з вимогою її видалення.