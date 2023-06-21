Британська розвідка назвала, втрата якої окупованої території України стане для Кремля політичним крахом 

Збереження контролю над Кримом є головним політичним пріоритетом для Кремля. Боячись його втрати, окупанти збудували потужні оборонні рубежі у глибині тилу.

Про це йдеться у звіті британської розвідки на сторінці Міністертсва оборони.

"Протягом останніх тижнів Росія продовжувала докладати значних зусиль для будівництва оборонних рубежів у глибині тилу, особливо на підступах до окупованого Криму. Сюди входить велика зона оборони довжиною 9 км за 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому сухопутному мосту, що з’єднує Крим із Херсонською областю", - сказано у повідомленні.

Ці продумані засоби захисту означають, що російське командування розуміє, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим.

Російські оборонні позиції на північ від Армянська / Фото: Міністерство оборони Великої Британії

Росія готує в Криму "хімічну атаку"

Нагадаємо, українська розвідка повідомляла, що росіяни готують теракт на підприємстві "Кримський титан" в окупованому Армянську.

Після цієї інформації у Telegram-каналі партизанського руху "Атеш" повідомили, що Путін наказав військам "хімічного захисту" увійти на тимчасово окуповану територію Херсонської області. Це може свідчити про підготовку до провокації на хімічному підприємстві "Кримський титан".

Професор кафедри екології Києво-Могилянської академії, координатор експертної мережі "Кримської платформи" Євген Хлобистов попередив, що у разі вибуху в першу чергу можуть дуже серйозно постраждати працівники, або люди, які опиняться на території об'єкта. Для місцевих сценарій не настільки похмурий.

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