Британські подарунки: журналіст показав випробування протитанкової системи NLAW на Львівщині (фото, відео)

NLAW вважаються одними з найефективніших сучасних гранатометів для ведення боїв у містах.

На Яворівському полігоні у Львівській області тривають бойові стрільби. Українські військові випробовують британську протитанкову систему NLAW, яка вже є на озброєнні ЗСУ.

Про це розповів журналіст ТСН Андрій Цаплієнко.

За його словами, NLAW вважаються одними з найефективніших сучасних гранатометів для ведення боїв у містах.

"Хитромудра конструкція робить NLAW незамінною зброєю під час оборони міста. З ним можна відбивати танкову атаку навіть тоді, коли броньована машина противника вже поруч з бійцем, за кілька десятків метрів. Причому необов’язково, щоб ракета влучила. Датчик спрацює на метал навіть тоді, коли вона просто пролетить над танком", — пояснив журналіст.

Цаплієнко зазначив, що "британські подарунки" дуже сподобалися нашим бійцям.

40 інструкторів навчатимуть наших бійців стріляти з гранатометів NLAW | Новини України

Нагадаємо, 25 січня у Львівській області розпочалися військові навчання із застосування нових протитанкових ракетних комплексів NLAW, які передала Велика Британія. Навчання проводять інструктори британської місії Orbital.

Протитанкові засоби з Британії прибули до України 18 січня на тлі загрози російського вторгнення.

"NLAW — це Javelin для коротких дистанцій, який вражає ціль за технологією "вистрілив і забув", — пояснював тоді журналіст Юрій Бутусов.

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