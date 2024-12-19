Британські війська можуть відправитися до України: заява міністра оборони

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі ухвалив рішення про відправлення британських військ до України для надання допомоги у навчанні солдатів. Це допоможе українцям мотивувати та мобілізувати більше новобранців.

Про це сказав міністр оборони Великої Британії Джон Хілі під час візиту, пише The Telegraph.

На запитання, чи це поширення навчання українських новобранців усередині Великобританії на саму Україну, він відповів: "Ми будемо шукати, де тільки зможемо, щоб відповісти на те, чого хочуть українці. Це вони воюють".

Хілі пообіцяв Великій Британії виділити 225 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку України, оскільки тиск з метою вступу в мирні переговори з Росією зростає.

Під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп пообіцяв покласти край війні в Україні в перший же день свого перебування на посаді, а майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що Україна має поступитися територією Росії в обмін на мир.

Натомість Хілі заявив, що Київ має розпочати переговори "з позиції сили, а не слабкості", явно дорікнувши обраному президентові.

Він додав, що Україні необхідно продовжувати нарощувати свій потенціал для боротьби та стримування Путіна і додав, що "не можна відволікатися від того, що відбувається".

"Через майже три роки після того, як Путін розпочав своє незаконне повномасштабне вторгнення, глибина його прорахунків очевидна як ніколи, оскільки хоробрий народ України продовжує кидати виклик усім очікуванням своїм непохитним духом. Але вони не зможуть діяти наодинці, тому Велика Британія посилюватиме своє міжнародне лідерство в Україні протягом 2025 року", - наголосив Хілі.

Він також заявив, що зараз настав "критичний період для України".

Раніше у Міноборони Великої Британії повідомили, що втрати російської бронетехніки на фронті змусили Кремль знімати зі зберігання застарілі радянські танки.

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