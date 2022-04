Британський гурт Florence and the Machine присвятив українцям кліп, знятий в Києві

Знімання відео відбувалося у листопаді 2021 року.

Відомий британський гурт Florence and the Machine випустив новий кліп на пісню Free.

Це відео було знято у листопаді 2021 року у Києві, а за знімання відповідав український продакшн Radioaktive film. У кадрі глядачі побачать солістку гурту Флоренс Велч, знаменитого британського актора Білл Наї, а також танцівника Раяна Геффінгтона.

Знімання відбувалися в приміщенні одного з корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також на фоні будівлі столичного крематорію на Байковому кладовищі.

Наприкінці відео з'являється текст, у якому йдеться, що цей кліп Florence and the Machine "присвячують духу, креативності і стійкості наших сміливих українських друзів".

"Знятий у Києві 18 листопада 2021 року з українськими кінематографами та художниками, сяюча свобода яких ніколи не згасне", - йдеться у кінці відео.

Зазначимо, що солістка гурту Florence and the Machine Флоренс Велч підтримала Україну на початку березня. У Twitter вона розмістила допис, в якому поділилася фрагментом свого кліпу Heaven is here, знятим у Києві. У зніманнях відео взяли участь двоє танцюристок з України, до яких звернулася співачка.

