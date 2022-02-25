Британський прем'єр Борис Джонсон вивісив прапор України над своєю резиденцією

Таким чином він підтримав Україну у цю важку хвилину.

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон вивісив прапор України над своєю резиденцією

Про це повідомляють на офіційній сторінці Джонсона у твітері.

У Лондоні на Даунінг-стріт, де розташована резиденція прем'єра Бориса Джонсона, на знак підтримки України британці вивісили синьо-жовтий стяг.

Слід додати, що Велика Британія підтримує Україну словом та справами.

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