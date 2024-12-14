Британський військовий експерт зробив важливу заяву про мобілізацію 18-річних українців

Українська війна відрізняється від в’єтнамської. Тому мобілізація від 18 років, на чому наполягають США, - це погане рішення для України. Адже прошарок молоді дуже малий.

Таку думку висловив британський військовий експерт Френк Ледвідж в інтерв’ю LIGA.net.

"В України мало молоді віком 18-25 років, щоб її мобілізувати. Зеленський має рацію, що хоче її зберегти. Якщо подивитися на віковий структурний склад населення країни, цей прошарок чоловіків дуже тонкий", - висловився Ледвідж.

З його слів, на мобілізації 18-річних українців наполягають у Сполучених Штатах Америки.

"Американці кажуть – маєте мобілізувати їх, як ми для війни у В’єтнамі 1955-1975 років. По-перше, США мобілізували не всіх, а вибірково. По-друге, у них була війна за вибором, а в Україні – за виживання", каже британський експерт.

Френк Ледвідж зауважує, що навіть під час холодної війни СРСР планувала скористатися чисельною перевагою.

"Це їхня стара тактика. Навіть якби Україна призвала зараз всіх, кого захоче, не зможе так перемогти Росію, яка вчетверо більша за населенням і платить за відправлення на війну великі гроші. Деякі проблеми не мають хороших рішень. Цю війну просто треба припиняти", – наголошує Ледвідж.

Нагадаємо, раніше американський генерал, колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес різко висловився про мобілізацію в Україні. Так, з його слів, той факт, що країна не мобілізує молодь для боротьби з російською агресією, викликає здивування.

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