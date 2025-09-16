ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
47
47
3 хв

BROCARD відкрив найбільший магазин краси в Україні у форматі «живого саду» Новини компаній

Тут можна знайти культову косметику, ексклюзивні аромати, пройти б’юті-діагностику й навіть купити живі квіти.

BROCARD відкрив найбільший магазин краси в Україні у форматі «живого саду»

У київському ТРЦ Respublika Park з’явився унікальний простір краси – BROCARD Beauty Garden. Це найбільший парфумерно-косметичний магазин країни площею понад 1700 м², який поєднав сучасні технології, природну естетику та новий рівень сервісу.

Концепція «живого саду» робить BROCARD Beauty Garden місцем, де покупки більше схожі на подорож у світ краси, ніж на звичайний шопінг. Флористичні інсталяції, природні кольори та світлові акценти у дизайні створюють атмосферу натхнення та легкості. В компанії сподіваються, що новий магазин стане для багатьох улюбленим місцем відпочинку та джерелом позитивних емоцій. Адже краса – це найкраща психотерапія!

У новому просторі представлені понад 400 світових та українських брендів, включно з аптечною косметикою та БАДами. Відвідувачі можуть пройти діагностику шкіри й волосся, отримати персональні консультації від б’юті-експертів та обрати продукцію у тематичних галереях – від азійської косметики до догляду для дітей і навіть тварин. Навіть живі квіти можна придбати, не виходячи із «саду» – у спеціально встановленому тут автоматі.

Особлива гордість магазину – Галерея ароматів, де зібрана унікальна колекція парфумів: культові аромати, світові прем’єри та ексклюзивна продукція 111 нішевих брендів.

Серед нових сервісів – можливість розрахуватися електронним подарунковим сертифікатом BROCARD eCard, про переваги якого ми вже розповідали. Тільки раніше eCard діяв лише для покупок онлайн або в застосунку, а тепер ним можна оплачувати й у всіх магазинах BROCARD у Києві, Львові та Дніпрі.  Придбати eCard можна онлайн у будь-якому номіналі від 200 до 25 000 гривень та використати для будь-яких покупок, у тому числі товарів зі знижками.

Незважаючи на стрімкий розвиток онлайн-торгівлі, в BROCARD вірять у «мирне співіснування онлайн та офлайн. Адже покупка в смарфоні – це зручність і швидкість, а відвідування магазину – це відчуття та емоції. Саме тому в компанії хотіли створити магазин нового рівня, де краса перестає бути просто «товаром на полиці», а перетворюється на незабутній особистий досвід відвідувача. Так виникла ідея «саду» – місця, де на гостей чекають неочікувані відкриття, приємні несподіванки та спогади, що залишаються з ними назавжди.

«Це простір, що виходить далеко за межі магазину краси. Кожна деталь створена, аби подарувати новий рівень емоцій і сприйняття краси», – пояснює Олена Лада, директорка зі стратегічного розвитку «Брокард-Україна» та спонсорка проєкту BROCARD Beauty Garden.

«Концепцію магазину нового рівня ми почали розробляти ще до повномасштабної війни, – розповідає співзасновник та керуючий бізнесом BROCARD Юрій Гаткін. – А зараз, попри складний час, вирішили її реалізувати. Так, це певний ризик. А де для нас – це символ надії, символ віри в людей та майбутнє України. Ми хочемо і надалі залишатися першими і задавати вектор розвитку ринку».

В компанії підкреслююсь, що в усіх магазинах мережі представлена виключно оригінальна продукція провідних світових брендів косметики і парфумерії. Компанія працює тільки з офіційними представниками і дистриб'юторами брендів в Україні, що гарантує якість, справжність і безпеку всіх товарів.

Сьогодні BROCARD має 67 магазинів у 22 містах країни, 1 500 співробітників та понад 2,5 млн постійних клієнтів. І відкриття Beauty Garden підтверджує: навіть у час випробувань компанія мислить масштабно й упевнено будує майбутнє.

47
