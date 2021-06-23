Блукав біля берега і впав у заглиблення: на Закарпатті втопився 16-річний хлопець

Друзі намагались врятувати товариша, але безуспішно.

У вівторок, 22 червня, в с. Баркасово Мукачівського району на Закарпатті потонув місцевий мешканець. За словами очевидців, 16-річний хлопець разом із друзями купався в дериваційному каналі. Підліток, не вміючи добре плавати, блукав біля берега, і в один момент потрапив у кількаметрове заглиблення.

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Як розповіли в ДСНС області, друзі намагалися врятувати його, але безуспішно. Тоді вони побігли до дорослих, котрі й викликали екстрені служби.

На місце події прибули водолази і рятувальники. О 21:15 вони вилучили тіло 16-річного хлопця з води та передали його правоохоронцям.

Загалом, станом на 23 червня, на території Закарпаття зареєстровано 18 випадків загибелі людей на воді. Це майже у півтора рази більше, ніж за аналогічний період минулого року – тоді цей показник становив 13 осіб, кажуть в ДСНС.

У зв’язку з таким різким збільшенням кількості смертей рятувальники закликають людей бути обережними під час відпочинку на воді.

"Купайтеся тільки в спеціально відведених і облаштованих місцях, обираючи для цього ранні або вечірні години, не заходьте у воду напідпитку й одразу після прийому їжі, не купайтеся наодинці й не запливайте далеко. Крім цього, у жодному разі не залишайте біля водойм дітей без нагляду", - наголошують рятувальники.

Нагадаємо, 21 червня у озері Світязь на Волині втопилася 15-річна дівчина, її подругу вдалось врятувати.

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