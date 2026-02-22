Бронь для аграріїв під час війни: кому реально дадуть відстрочку

Фермер / © Freepik

Під час воєнного стану питання бронювання працівників від мобілізації залишається актуальним і для аграрного сектору. Водночас створення фермерського господарства саме по собі не дає автоматичного права на бронь.

Як пояснюють фахівці “Юристи.UA”, ключовою умовою є отримання підприємством статусу критично важливого.

Саме цей статус дозволяє бронювати працівників, зокрема керівника фермерського господарства. Без нього навіть наявність паїв чи реєстрація юридичної особи не гарантує захисту від мобілізації.

Зазначається, що створення фермерського господарства не є достатньою підставою для бронювання. Лише після включення підприємства до переліку критично важливих відкривається можливість подати списки працівників для погодження.

Як зазначив юрист Дмитро Франчук у коментарі РБК-Україна, керівники аграрних підприємств повинні звернутися до Міністерства аграрної політики з відповідним пакетом документів. Після перевірки списки погоджуються з Генеральним штабом ЗСУ, і тільки тоді можна оформити бронь.

Водночас існують і альтернативні варіанти. Залежно від регіону та специфіки господарства аграрії можуть звернутися до територіальних центрів комплектування з клопотанням про відстрочку на період посівної або збору врожаю. Для цього необхідно підтвердити зайнятість у сільському господарстві — надати трудові договори, довідки від підприємства та документи на фермерське господарство.

Юристи радять вирішувати ці питання завчасно. Якщо ж мобілізація вже відбулася, її можна оскаржити в суді, посилаючись на критичну важливість підприємства та неправомірність призову

До слова, наявність штрафу чи запису про порушення правил обліку не заважає оформити відстрочку через “Резерв+”. За словами адвоката Ярослава Турчина, процес повністю автоматизований: після запиту система самостійно перевіряє дані в ЄДЕБО. Так, наприклад, студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають вищий за попередній рівень освіти, можуть отримати відстрочку дистанційно, навіть якщо мають статус порушника або перебувають у розшуку.