"Бронь" хочуть переглянути: у Раді заговорили про нові правила мобілізації в Україні

У Верховній Раді заговорили про перегляд підходів до бронювання працівників. Нардеп Руслан Горбенко заявив, що кількість критичних підприємств можуть зменшити, а систему бронювання — перевірити на зловживання.

Кирило Шостак
Відстрочка від мобілізації

Відстрочка від мобілізації / © ТСН.ua

В Україні можуть і надалі посилювати критерії для підприємств, які хочуть отримати статус критично важливих і бронювати працівників. За словами народного депутата від «Слуги народу» Руслана Горбенка, зараз є негласне завдання скоротити кількість таких підприємств на 10–20%.

Про це Горбенко розповів в інтерв’ю «Телеграфу».

Критерії для бронювання можуть підвищувати

За словами нардепа, питання бронювання потрібно розглядати разом із потребами армії та економіки. Він наголосив, що підприємства мають працювати, адже саме вони наповнюють бюджет, з якого фінансується сектор безпеки й оборони.

Водночас, за словами Горбенка, система бронювання потребує контролю, оскільки частина компаній може використовувати її формально.

«На сьогодні є умовно негласний наказ, щоб зменшити кількість критичних підприємств від 10 до 20%. Тому критерії для отримання критичності кожного кварталу підвищуються», — сказав депутат.

Він зазначив, що перевірки таких підприємств уже проводяться. За його словами, представники ТЦК приходять разом зі співробітниками СБУ, щоб знизити корупційні ризики.

У Раді пропонують перевіряти ефективність підприємств

Горбенко звернув увагу, що особливо ретельно потрібно перевіряти підприємства оборонно-промислового комплексу, які отримують 100% бронювання працівників.

За його словами, важливо оцінювати, чи справді збільшення кількості заброньованих працівників призводить до зростання виробництва.

«Якщо 100 людей виробляло продукцію на 100 мільйонів гривень, а раптом на підприємстві стало 200 людей, а виробляти продукції вони змогли на 120 мільйонів, то тут треба перевіряти ці підприємства», — пояснив нардеп.

Він вважає, що для зменшення корупційних ризиків у системі бронювання можна використовувати цифрові інструменти та штучний інтелект.

У ТЦК також потрібен аудит

Горбенко також заявив про необхідність аудиту роботи ТЦК. За його словами, неприпустимими є випадки, коли для виконання мобілізаційних планів зупиняють вантажівки та мобілізують водіїв, які перевозять важливі товари.

Нардеп вважає, що окремо потрібно перевірити роти охорони ТЦК, заброньованих працівників комунальних підприємств, чиновників і частину сектору безпеки.

«Працівникам ТЦК треба сказати: “Стоп” і проводити аудит, у тому числі і серед ТЦК», — сказав він.

Мобілізаційний вік поки не планують знижувати

Горбенко запевнив, що наразі у Верховній Раді немає політичної волі для зниження мобілізаційного віку. За його словами, таке питання може постати лише у разі різкого погіршення ситуації, зокрема якщо Росія проведе масштабну мобілізацію.

Водночас він наголосив, що Україні потрібно робити ставку не на кількість мобілізованих, а на технологічну перевагу — дрони, наземні роботизовані комплекси та підготовку фахівців, які можуть працювати із сучасними системами.

За словами депутата, армії потрібні люди, здатні керувати дронами й роботизованими комплексами, зокрема дистанційно. Саме такі навички, вважає він, стають дедалі важливішими на сучасній війні.

Мобілізація в Україні — останні новини

В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки. Відстрочка не звільняє від мобілізації назавжди, а лише тимчасово відкладає призов за визначених законом умов.

Окремо в Україні діє можливість оформлення та продовження відстрочки через застосунок «Резерв+». Якщо відстрочка не подовжилася автоматично, військовозобов’язаному потрібно перевірити підстави, актуальність даних і за потреби звернутися до ТЦК із документами.

На тлі дискусій про мобілізацію в парламенті також обговорюють можливі зміни до системи відстрочок і бронювання. Зокрема, звучали пропозиції посилити перевірки підстав для відстрочки, переглянути підходи до документів про інвалідність і запровадити нові механізми для тих, хто не проходить військову службу. Водночас такі ідеї наразі є предметом політичної дискусії, а не чинними правилами.

