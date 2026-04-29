Бронь може зникнути вже 4 травня: за яких умов відстрочки продовжуються автоматично

Воєнний стан і мобілізацію в Україні вчора, 28 квітня продовжили до серпня 2026 року. Попереднє рішення Верховної Ради було чинним до 4 травня. Водночас після 4 травня частині українців потрібно буде оформлювати відстрочки по-новому.

Кому не потрібно буде цього робити і в кого відстрочки залишаться чинними автоматично, розповіли у Міноборони.

У яких випадках відстрочка від мобілізації продовжується автоматично

Наразі автоматичне продовження відстрочок від мобілізації доступне для таких категорій громадян:

1. Люди з інвалідністю.

2. Тимчасово непридатні до служби.

3. Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.

4. Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.

5. Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.

6. Ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи.

7. Жінки та чоловіки військових із дитиною.

8. Батьки трьох і більше дітей.

9. Студенти, аспіранти.

10. Працівники вищої та профосвіти.

11. Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану.

12. Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.

13. Люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України

14. Військові, звільнені з полону.

15. Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності.

16. Ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї.

17. Опікуни людини, яку визнано недієздатною.

18. Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи.

19. Люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю.

20. Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.

21. Вчителі шкіл.

22. Люди після однорічного контракту 18–25.

Відстрочка продовжиться сама, якщо підстави для неї досі актуальні і система може підтвердити підстави в державних реєстрах.

Як дізнатися, чи продовжена відстрочка автоматично

Ви отримаєте сповіщення в Резерв+;

Після оновлення військово-облікового документа у розділі «Сервіси» відкрийте розширені дані з реєстру — там з’явиться нова дата дії відстрочки.

Чому автоматичне продовження відстрочки може не відбутись

Найчастіше — через неактуальні або неповні дані в державних реєстрах.

Зокрема це:

ПІБ, дата народження або РНОКПП;

дані про інвалідність у реєстрах ПФУ (Пенсійного фонду) або ЄІССС (Єдиної інформаційної системи соціальної сфери);

інформація про догляд чи родинні зв’язки, яку система не може підтвердити;

окремі випадки самостійного виховання дитини, якщо потрібні дані відсутні в Державному реєстрі актів цивільного стану.

У такому разі потрібно звернутися до ЦНАП і подати документи для підтвердження підстави.

Що робити, якщо в «Резерв+» з’явилося повідомлення «Вас розшукує ТЦК», але відстрочка чинна

Це повідомлення означає, що ТЦК зафіксував порушення військового обліку і передав запит до Нацполіції, щоб доставити вас для складання протоколу.

У Міноборони наголосили, що відстрочка не скасовує відповідальності за порушення обліку. Якщо не згодні з таким повідомленням — зверніться до свого ТЦК.

