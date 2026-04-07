Бронь не врятує: кого можуть викликати до ТЦК попри відстрочку

Наявність броні або відстрочки від мобілізації не звільняє особу від обов’язків військовозобов’язаного. Громадян із таким статусом можуть законно викликати до територіальних центрів комплектування (ТЦК) для виконання облікових процедур.

Про це у коментарі «РБК-Україна» розповіла адвокатка адвокатського бюро «Івана Хомича» Олена Воронкова.

Чому викликають заброньованих до ТЦК

За словами юристки, важливо розрізняти відстрочку та виключення з військового обліку. Бронювання лише тимчасово унеможливлює мобілізацію, але не позбавляє людину її військового статусу.

«Так, вас можуть викликати. Відстрочка чи бронювання не позбавляють людину статусу військовозобов’язаного», — пояснює Олена Воронкова.

Найчастішими причинами виклику заброньованих осіб є:

уточнення облікових даних;

проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), зокрема для тих, хто мав статус обмежено придатного;

виконання інших процедурних вимог законодавства.

Що варто знати про візит до ТЦК

Адвокатка пояснила, що у великих містах, зокрема в Києві, для роботи з громадянами, які мають право на відстрочку, створили спеціальні відділи. Це дозволяє розмежувати потоки людей та забезпечити правомірну комунікацію.

«По Києву в нас є окремі відділи для заброньованих, відстрочених і для просто тих, кого привезли. Коли у тебе вже є документи, оформлені відстрочки або бронювання, то є окремі підвідділи в ТЦК, які займаються цими питаннями», — зазначає адвокатка.

За спостереженнями правника, взаємодія у таких підрозділах зазвичай відбувається «максимально лояльно та правомірно». Попри розвиток цифрових сервісів, під час візиту до ТЦК для уточнення даних щодо бронювання існують певні технічні обмеження.

«Єдине, що онлайн-запис, який ми формуємо через електронний кабінет, там, на жаль, не діє. Як правило, прийом відбувається у порядку живої черги», — застерігає Олена Воронкова.

Таким чином, виклик до ТЦК за наявності бронювання є законним інструментом ведення військового обліку і не означає автоматичного скасування відстрочки чи негайної мобілізації.

