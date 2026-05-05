Бронювання під прицілом: в Україні готують масштабну перевірку підстав для відстрочки

Міноборони готує масову зачистку відстрочок.

Міноборони планує здійснити масовий перегляд відстрочок від мобілізації. Зокрема, під «прицілом» — чиновники і студенти.

Про це заявив народний депутат України, член комітету ВР з питань національного безпеки, оборони і розвитку Олександр Федієнко, передає «Київ 24».

Федієнко пригадав кейс з ОВА майже повністю окупованої Луганщини, де заброньовано 5 тисяч чиновників.

«У нас ця область майже окупована. Але якимось чином там заброньовано 5 тисяч військовзобов’язаних. А що вони власне там роблять», — риторично запитав нардеп.

Тому Федієнко закликає провести аудит військовозобов’язаних, які мають відстрочку.

«Особливо аудит в таких юридичних особах, як наприклад Луганська, Донецька ОВА. Який відсоток там заброньованих, що вони там виконують. І навіщо така кількість заброньованих», — сказав депутат.

Окремо, Федієнко звернув увагу на відстрочки у студентів вікової категорії 35+.

«Чи дійсно вони відвідують заняття. Вони мають право на навчання, питань тут немає. Але при цьому вони повинні навчатися, а не просто „купити“ студентський квиток, щоб отримати відстрочку», — сказав він.

Також нардеп закликає перевірити підприємства, що мають бронювання.

«Станом на сьогодні в галузі енергетики, зв’язку не бачу проблем. Бо там жорстко було все перевірено. Тому потрібно перевірити обласні адміністрації, і студентів», — додав Федієнко.

Він уточнив, що «у зоні ризику» втратити відстрочку «всі категорії, які мають групу інвалідності, відстрочку по догляду» тощо.

Водночас, Федієнко певен, що рішення про скасування відстрочок чи бронювання варто ухвалювати обережно, адже різке скорочення бронювання може вдарити по економіці й ускладнити фінансування армії.

