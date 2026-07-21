Бронь скасовується?: що робити роботодавцю, якщо працівник "засвітився" в розшуку ТЦК

Розшук ТЦК та СП / © ТСН

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Статус розшуку ТЦК та СП є прямою перешкодою для бронювання військовозобов’язаних працівників. Роботодавцям важливо знати, як правильно проводити звіряння даних та які обов’язкові повідомлення слід надіслати до центрів комплектування.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Під час перевірки військово-облікових даних роботодавець може з’ясувати, що в документах працівника з’явилася відмітка про перебування у розшуку. У такій ситуації необхідно діяти відповідно до законодавства:

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за наявності розбіжностей внести зміни до списків персонального військового обліку,

у встановлені терміни передати оновлену інформацію до ТЦК.

Водночас у ТЦК зазначають, що перебування у розшуку унеможливлює бронювання працівника.

Звіряння військово-облікових даних працівників

Алгоритм дій роботодавця регламентує пункт 45 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою уряду №1487.

Згідно з документом, звірка інформації зі списків персонального військового обліку з даними військово-облікових документів працівників проводиться відповідно до графіка, який затверджують керівники відповідних державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Після завершення звіряння держоргани та організації мають упродовж п’яти днів внести до списків персонального військового обліку всі зміни, виявлені під час перевірки.

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Також за наявності змін в облікових даних до 5 числа кожного місяця потрібно надсилати відповідні повідомлення до районних (міських) ТЦК, органів СБУ або відповідних підрозділів розвідувальних органів.

Для чого роботодавці проводять звіряння військово-облікових даних?

Основне завдання звіряння полягає у виявленні невідповідностей між інформацією, зазначеною у списках персонального військового обліку, та даними військово-облікових документів працівників.

У разі виявлення таких розбіжностей роботодавець повинен внести необхідні корективи до списків персонального військового обліку.

Чи можна забронювати працівника, який у розшуку ТЦК?

Під час підготовки документів для бронювання працівників роботодавцям слід перевіряти їхній актуальний військово-обліковий статус. Якщо працівник перебуває у розшуку ТЦК, це не дозволяє провести його бронювання. Тому роботодавцям радять регулярно та своєчасно звіряти військово-облікові дані і враховувати актуальну інформацію під час оформлення бронювання.

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Мобілізація в Україні 2026 — останні новини

До слова, Міноборони розпочало автоматичне подовження понад 90% відстрочок від мобілізації через державні реєстри без подавання нових заяв. У кого є всі дані в реєстрах, тим термін дії оновлять автоматично, а сповіщення з’явиться в «Резерв+». Якщо даних у реєстрах бракує (найчастіше це стосується догляду за хворими родичами або батьків з інвалідністю), автоматичне подовження не спрацює — тоді потрібно звернутися до ЦНАП із паперовими документами актуалізувати інформацію в реєстрах.

Зауважимо, що попри право на відстрочку, частину студентів таки можуть мобілізувати під час навчання. Йдеться про студентів заочної, вечірньої або дистанційної форм, тих, хто здобуває другу чи нижчу освіту, а також осіб без підтвердженої послідовності. Відстрочка втрачається автоматично у разі відрахування, переведення на заочне, завершення навчання чи подання неправдивих даних.

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