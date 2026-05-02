"Бронь" в Україні можуть частково скасувати: у Раді зробили заяву

Мобілізація в Україні

В Україні можуть переглянути правила бронювання працівників через нестачу мобілізаційного ресурсу. Представники ЗСУ зможуть залучати до війська кваліфікованих фахівців з підприємств, знявши з них бронь.

Про це повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в коментарі виданню «Новини.Live».

За словами нардепа, раніше державна політика була спрямована на те, щоб максимально зберігати фахівців у критичних галузях, зокрема в енергетичному секторі. Однак зараз ситуація на фронті вимагає нових рішень.

Нагорняк зазначив, що одним із ймовірних варіантів поповнення особового складу армії є саме часткове зняття бронювання з працівників українських підприємств.

Які люди потрібні ЗСУ

Народний обранець пояснив, як саме може відбуватися цей процес. Представники Збройних сил України матимуть змогу прийти на підприємство і вибрати для служби адекватних людей без шкідливих звичок та таких, які не мають інвалідності.

«Це абсолютно нормальні люди, фахівці і, звісно, ЗСУ хочуть ними поповнитися», — зауважив Нагорняк.

Він підкреслив, що саме працівники вітчизняних компаній зараз розглядаються як головний потенціал для війська.

«На підприємствах працюють люди без обмежень, кваліфіковані спеціалісти — і, відповідно, саме вони розглядаються як ресурс для поповнення війська», — резюмував депутат.

Бронювання від мобілізації в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні воєнний стан і мобілізацію продовжено до серпня 2026 року, а частині громадян після 4 травня потрібно переоформлювати відстрочки.

Водночас у Міноборони повідомляли, що для низки категорій українців відстрочка продовжується автоматично за умови, якщо підстави залишаються чинними та підтверджені в державних реєстрах.

Йдеться, зокрема, про людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, педагогів, осіб, які доглядають за хворими родичами, а також деякі інші категорії. У разі відсутності актуальних даних у реєстрах громадянам необхідно звернутися до ЦНАП для підтвердження права на відстрочку.

Також, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський раніше повідомляв, що в Україні розглядають альтернативні підходи до бронювання працівників під час мобілізації.

Зокрема, йдеться про можливість залучення бізнесу до поповнення лав Збройних сил: підприємства, які хочуть зберегти ключових фахівців, можуть сприяти рекрутингу кількох осіб для служби замість одного працівника. За словами депутата, така модель розглядається як один із варіантів і потребує подальшого обговорення.

