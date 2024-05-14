Бронь від мобілізації: чи потрібно військовозобов'язаним йти до ТЦК

Оновити дані необхідно всі чоловікам віком від 18 до 60 років.

Для оновлення даних до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки повинні прийти і ті чоловіки, яким від 18 до 60 років, які мають право на бронювання від мобілізації.

Про це під час телемарафону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Прибути до ТЦК так (потрібно - Ред.). Закон, який набуде чинності від 18 травня, говорить нам про те, що всі військовозобов'язані мають уточнити свою дані в ТЦК або за допомогою електронного кабінету, або в ЦНАП. Тобто є три варіанти принаймні", - наголосив він.

За словами Лазуткіна, навіть тим чоловікам, які не підлягають бронюванню, але у них є підстави для відстрочки (наприклад, багатодітні батьки), варто оновити свої дані.

Нагадаємо, закон про мобілізацію набуде чинності вже 18-го травня. Оновити дані необхідно протягом 60-ти днів, не чекаючи повістки для цього. Що потрібно знати та чого очікувати військовозобов'язаним - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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