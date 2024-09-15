Бронь від мобілізації: Шмигаль озвучив цифру та допустив збільшення

У владі допускають можливість збільшення економічного бронювання для громадян на тлі мобілізації. На сьогодні в Україні "бронь" мають понад 900 тисяч людей.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Шмигаль анонсував оновлення "продукту бронювання для бізнесу" вже найближчим часом та наголосив на принципі "воюй або працюй".

"У країні, яка воює не має іншого шляху, ніж коли частина населення воює і платить за нашу майбутню перемогу своїми життями, друга частина населення має безумовно працювати, наповнювати бюджет, виробляти зброю, створювати все для того, щоб підтримати тих, хто сьогодні на передовій", - зазначив він.

Крім того, прем'єр-міністр наголосив на активній роботі уряду для дотримання балансу в координації з військовими.

"Мобілізація сьогодні - це пріоритет, це виживання. І ми розуміємо, що дотримання балансу вимагає певної координації між урядом, військовими, українським бізнесом", - сказав він.

За словами Шмигаля, тому цей принцип є "критично важливим для нашого виживання і перемоги".

"У нас сьогодні понад 900 тисяч людей в бізнесі є заброньованими. Це важливий показник. Ми розуміємо, що можемо припускати ще більшу кількість заброньованих в бізнесі, але за умов, щоб була дотримана повністю "математика" мобілізації", - зазначив очільник Кабміну.

Зазначимо, що найближчим часом в Україні оновлять систему бронювання. За новими правилами, відкупитися від мобілізації буде неможливо.

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