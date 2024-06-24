Бронь від мобілізації: в Україні розширили список категорій військовозобов’язаних

З ухваленням нового закону про мобілізацію розширюється список заброньованих. Це стосується працівників, які займаються гуманітарним розмінуванням.

Зміни пов'язані з постановою Кабінету міністрів України №723 від 18 червня 2024 року.

Механізм бронювання тепер поширюється також на військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях (незалежно від форми власності), "які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства".

Раніше стало відомо, що у Раді готуються розглянути ще три законопроєкти про економічне бронювання.

Бронь - це особлива відстрочка від мобілізації, яка надається працівникам особливо важливих для держави підприємств.

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