Бронь від мобілізації за зарплату 35 тисяч: нардеп відповів, чи ухвалять таку пропозицію в парламенті

Законопроєкт про посилення мобілізації "завис" у Верховній Раді. Поданий документ до парламенту ще наприкінці грудня, він за майже три місяці пройшов лише перше читання, а в цілому досі не ухвалений.

Чи можна буде отримати бронювання від мобілізації громадянам з високою офіційною зарплатою? У Верховній раді розповіли, чи має шанси на ухвалення норма про бронь у разі зарплатні в 35 тисяч гривень.

Про це йшлося у розмові народного депутата від фракції "Голос", колишнього військовослужбовця ЗСУ,

учасника бойових дій Романа Лозинського із журналістами в ефірі "1+1" в межах телемарафону 18 березня.

"Це питання ще, розумієте будь-який таки квест, коли ми пройшли 800 правок з 4 тисяч, коли в деякі дні ми повертаємося до розгляду тих правок, які вже були відхилені. Зараз представники монобільшості планують зберегти цю норму, вони хочуть, щоб був такий фінансовий ценз. Але скажу вам так, чи набере 226 голосів така пропозиція в парламенті, то я маю дуже великі сумніви", — сказав він.

Вдночас він додав, що таку бронь все ж хочуть надати, адже такої можливості досі не було зазначено у законі.

Нагадаємо, економічне бронювання, офіційне ухиляння за гроші, або легалізований відкуп від мобілізації можна називати по-різному, проте у суспільстві і серед військових до цього ставляться переважно негативно. Про це йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

Тим часом українці, які не здійснили впродовж відведеного терміну верифікацію або не з’явилися до ТЦК після отримання повістки, пропонується ціла низка покарань.

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