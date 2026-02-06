Опалення у Києві: скільки коштує побудувати захищену ТЕЦ з нуля

Наслідки удару РФ по ТЕЦ / Архівне фото / © Фото з відкритих джерел

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що будівництво нової сучасної теплоелектроцентралі (ТЕЦ), здатної забезпечити теплом та світлом великий район, може обійтися у суму від 450 до 600 мільйонів євро. За його оцінками, реалізація такого масштабного проєкту триватиме щонайменше 3–4 роки, але це дозволить гарантувати стабільне постачання тепла навіть в умовах обстрілів.

Про етапи відновлення енергосистеми та вартість нових рішень фахівець розповів в ефірі телеканалу «Київ 24».

Перший етап: повернути тепло в оселі

Експерт наголосив, що першочерговим завданням є відновлення пошкоджених водогрійних потужностей та встановлення газопоршневих двигунів для забезпечення роботи під час відключень світла. Це дозволить закрити потреби району на 300 тисяч родин (близько 1100 будинків) і підняти температуру в квартирах з критичних +15 до комфортних +20 градусів.

Такі заходи є оперативним рішенням для проходження зими та стабілізації ситуації в конкретному енерговузлі. Газопоршневі установки забезпечать автономність роботи котелень, щоб система не зупинялася навіть під час блекаутів, даючи людям необхідний мінімум комфорту.

ТЕЦ у «броні»: плани на майбутнє

Стратегічним рішенням Харченко називає будівництво абсолютно нової ТЕЦ, яку, на відміну від старих об’єктів, можна обладнати захистом другого рівня (бетонні укриття від дронів та уламків). Сучасне обладнання дозволяє проєктувати станцію так, щоб вона була схована у своєрідний «бункер», технологію якого вже успішно застосовують на високовольтних підстанціях.

Однак цей шлях потребує значних інвестицій та часу на проєктування, постачання обладнання і будівництво. За словами експерта, хоча ціна питання сягає 600 мільйонів євро, результатом стане сучасна генерація, яка надійно і повністю забезпечить споживачів ресурсами незалежно від дій агресора.

Нагадаємо, Київ готується до аномальних морозів в умовах майже зруйнованої системи централізованого опалення. Але за словами експерта, будинки, що залишилися без опалення через обстріли, можна забезпечити автономним теплом за допомогою когенераційних установок.