Бронюють сотні людей, а виробляють два дрони: Корецький розповів про зміну правил та перекриття схем ухилення

Прем’єр-міністр Сергій Корецький / © Getty Images

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Уряд готує зміни до правил бронювання від мобілізації, щоб зупинити масові зловживання та забезпечити потреби Генштабу ЗСУ. Прем’єр-міністр Сергій Корецький наголосив, що пріоритетом залишається обороноздатність держави, а не інтереси окремого бізнесу.

Про це очільник уряду розповів у інтерв’ю «BBC News Україна».

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Корецький відповів, чи обговорював із представниками бізнесу ініціативу уряду щодо зміни правил бронювання.

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«Якби я не був з бізнес-середовища і не мав 25 років практичного досвіду в ньому, я б, напевно, сказав, що ми на різних сторінках з бізнесом. Але, зважаючи на те, що я точно по одній землі ходжу з бізнесом, відчуваю його не гірше, ніж він сам, то великих дискусій і консультацій ні, не було. Певні були, але широкі формати, круглі столи ми не збирали», — розповів прем’єр-міністр.

Яка ситуація з бронюванням зараз

Також він пояснив причину відтермінування рішення про оновлення правил бронювання.

«Кажуть: „Через скандал зупинили“. Це повністю не відповідає дійсності. Це — маніпуляції. Дуже зручно хайпувати і бути великим борцем „за все хороше, проти всього поганого“. Нема ніякої політики. Є виживання країни», — наголосив очільник уряду.

За словами Корецького, Генеральний штаб має гостру потребу у військовослужбовцях та мобілізації, адже є поранені, загиблі, зниклі безвісти, випадки СЗЧ, а також бійці, які служать роками і потребують ротації.

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Водночас прем’єр зауважив, що кількість осіб із відстрочкою, заброньованих або тих, хто переховується, сьогодні суттєво перевищує кількість тих, хто перебуває на службі.

«Також статистика останніх 6-8 місяців показує: динаміка щомісячного бронювання та або відстрочки — десятки тисяч щомісяця. І це все зростає просто якимись неймовірними темпами. Якщо ця динаміка збережеться, то скоро будуть заброньовані абсолютно всі», — висловився очільник уряду.

Чому уряд вирішив переглянути правила бронювання

Він підкреслив, що сьогодні процес отримання бронювання задля уникнення мобілізації значно спростився. Саме тому, з метою зупинити цю негативну динаміку та усунути зловживання й маніпуляції в системі, пропонується перегляд правил.

«Ми будемо робити акцент на обороноздатності, на забезпеченні сил оборони всім необхідним. Хоча економіка, безумовно, дуже важлива», — сказав Корецький.

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Чи буде економічне бронювання

Він вважає, що запровадження економічного бронювання цілком можливе, однак висока зарплата та відсутність податкового боргу ще не роблять підприємство «критичним».

«Коли бізнес достатньо жваво це відстоює, я його розумію на 100%. Водночас хочу апелювати до всього бізнесу: а якщо я — військовий, який роками на фронті, можливо, навіть після поранень, і я теж кажу: „Можна я так само заплачу і піду?“, — а мені у відповідь: „Ви воюйте, а ми бізнес будемо бронювати“. Це — супернечесно», — розповів прем’єр.

Майбутні критерії критичності підприємств

Говорячи про критичність, він виділив два ключові критерії — обороноздатність та життєзабезпечення держави. На думку Корецького, насамперед потрібно чітко визначити критично важливі підприємства, до яких не виникатиме жодних питань. Натомість переживати варто тим, хто умовно виробляє два дрони на рік, але оформлює бронювання для сотень працівників.

«Потрібно мінімізувати ці зловживння. Саме це і є єдиним питанням, і я дуже сподіваюся, що за цей тиждень ми все відшліфуємо», — сказав очільник уряду.

Бронювання для енергетиків

Він також звернув увагу на закиди про те, що напередодні найскладнішої зими Кабмін нібито змінює відсоток бронювання для енергетиків. Він вважає подібні закиди дивними, хоча й визнає, що на цій темі легко маніпулювати та здобувати політичні бали.

«У нас такої мети немає. Ми притомні і розуміємо, до чого це може призвести», — зазначив Корецький.

Нагадаємо, 16 жовтня Корецький заявив, що через масові зловживання та фіктивне розширення штатів Кабмін готує нові критерії критичності бізнесу й може скасувати право бронювати 100% працівників. Дотримання економічних показників чи виконання підрядів не завжди свідчить про реальну критичність компанії для оборони та життєзабезпечення України, тому уряд продовжує роботу над постановою для перегляду чинних правил.

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді прем’єр-міністр заявив, що зміни до системи бронювання ще в процесі опрацювання і підстав для скепсису немає. Корецький запевнив, що для критично важливих підприємств оборонного та енергетичного комплексів жодних радикальних нововведень не передбачається.

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