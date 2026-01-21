Бронювання 100% персоналу: Зеленський розкрив, кого не будуть мобілізовувати

Президент України Володимир Зеленський

Для енергетичних компаній та комунальних підприємств, залучених до ліквідації наслідків ударів по інфраструктурі, передбачено 100% бронювання персоналу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спеціального енергетичного селектора.

«Для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100% персоналу. Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів — міста мають ресурс для залучення людей на роботу», — підкреслив Зеленський.

За його словами, станом на ранок сьогодні близько 4000 будинків у Києві досі без тепла, майже 60% столиці залишаються без електрики. Ремонтні бригади, працівники енергетичних компаній, комунальних служб та ДСНС задіяні по максимуму.

Він розповів, що Міністерство внутрішніх справ доповіло про розгортання пунктів підтримки та обігріву, організацію гарячого харчування для населення, а також забезпечення роботи базових станцій мобільного зв’язку.

Президент також наголосив на необхідності додаткових заходів для прискорення ремонтів: «Не погоджуюсь із оцінкою міської влади, що залучених сил достатньо. Потрібні додаткові ресурси і заходи, щоб стабілізувати ситуацію якомога швидше».

