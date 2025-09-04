Бронювання чоловіків, які у розшуку: адвокат назвав підводні камені нового законопроєкту

Мобілізація. / © ТСН.ua

Реклама

Є велика ймовірність того, що законопроєкт №13335 про бронювання чоловіків, які не стоять на обліку в ТЦК чи перебувають у розшуку, не буде ефективним.

Про це заявив військовий адвокат Олег Леонтьєв у ефірі з Вечір.LIVE.

З його слів, цей документ не має “достатніх запобіжників проти свавільного або незаконного , безпідставного призову за мобілізацією” таких військовозобов’язаних.

Реклама

“Маю на це, на жаль, багато негативних прикладів”, - наголосив він.

З його слів, були випадки, коли люди, які офіційно звільнені від обліку за станом здоров’я, раптово з’являлися в реєстрі як придатні до служби та отримували мобілізаційні повістки.

"Зʼявляється те, що людина перебуває на обліку, тобто є нібито військовозобов’язаним, придатним до військової служби. Зʼявляється відразу його порушення, нібито він допустив, не зʼявився за мобілізаційним розпорядженням. І все, і його призивають", - наголосив Леонтьєв.

Від подібних речей, додав він, чоловіки не будуть застраховані.

Реклама

Бронювання порушників мобілізації

Парламент 3 вересня у першому читанні схвалив законопроєкт №13335. Документ передбачає, що військовозобов'язаних, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять тимчасово брати на роботу та оформлювати бронювання.

Зауважимо, що йдеться про тимчасове працевлаштування та бронювання. Воно не може перевищувати 45 календарних днів з дати укладення трудового договору з працівником і надається не більше одного разу протягом календарного року.