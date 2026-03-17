Бронювання навіть без оновлених даних: в Україні запровадили нові правила, але не для всіх

Важливі для армії підприємства можуть тимчасово забронювати працівників, що порушили правила військового обліку / © скрін з відео

Українські підприємства оборонного сектору отримали новий інструмент для швидкого залучення необхідних фахівців. Тепер вони мають право тимчасово бронювати працівників, які ще не встигли повністю врегулювати свій статус військового обліку.

Про це повідомляє Міністерство оборони України та портал «Дія».

Для чого потрібне тимчасове бронювання

Головна мета нововведення — дати оборонним підприємствам можливість не гаяти час на бюрократію та швидше наймати людей, які приноситимуть користь фронту. Таке тимчасове бронювання надається строком до 45 днів.

Протягом цього періоду фахівець вже може повноцінно працювати, але він зобов’язаний оновити свої дані та повністю врегулювати питання військового обліку. Після того, як працівник виконає ці вимоги, роботодавець зможе перевести його на стандартне бронювання.

Важливий нюанс: скористатися послугою можна лише за умови, що працівник взагалі перебуває на військовому обліку, нехай і з порушеннями, та не отримував аналогічного тимчасового бронювання протягом останнього року.

Як оформити послугу через «Дію»

Сервіс доступний для юридичних осіб з Єдиного переліку (підприємства ОПК та критично важливі для ЗСУ), які мають чинний статус критичності на момент подання заяви. Подати заявку може керівник підприємства або уповноважена особа.

Покроковий алгоритм дій:

Авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Оберіть послугу «Бронювання працівників».

Підтвердьте дані про компанію та свою роль у ній.

У розділі «Інформація про працівників» оберіть категорію: «Працівники із порушенням військового обліку».

Вкажіть особисті дані фахівців та дату початку трудових відносин (зверніть увагу: дата має бути не раніше ніж за 45 днів до моменту подачі заяви).

Підпишіть заяву електронним підписом.

Система автоматично перевірить дані працівника. Статус заявки відображатиметься в особистому кабінеті на порталі «Дія», а остаточний результат надійде на електронну пошту заявника.

Бронювання від мобілізації — останні новини

Працівники, які мають бронювання, отримують тимчасову відстрочку від призову, проте на практиці їх усе одно можуть доправити до територіального центру комплектування для перевірки даних. Юристи радять завжди мати при собі відповідні документи, але попереджають, що лише паперових копій може бути недостатньо, якщо інформація відсутня в електронних реєстрах.

У разі відсутності відомостей про бронювання в системі «Оберіг», працівники ТЦК мають право вручити повістку для уточнення даних або направити на проходження військово-лікарської комісії. Саме тому адвокати наполегливо рекомендують самостійно контролювати статус своєї броні через застосунок «Резерв+» або особистий кабінет на порталі «Дія».

Крім того, 2026 року змінилися вимоги до рівня зарплати для бронювання. Від 1 січня мінімальний поріг зріс до 21 617,5 грн. Якщо підприємство не забезпечує працівникові такий рівень доходу в кожному місяці звітного кварталу, воно може втратити право на бронювання, а людина — свою відстрочку.

Загалом механізм бронювання військовозобов’язаних працівників покликаний забезпечити безперервну роботу критично важливих підприємств та державних органів. Якщо посадовці не підлягають мобілізації протягом усього періоду воєнного стану, то працівники стратегічних компаній отримують бронь лише на шість місяців, після чого її потрібно подовжувати.

Сама процедура також зазнала змін: від 1 лютого 2026 року строк розгляду заявок через «Дію» для більшості компаній становить до 72 годин, хоча для оборонної галузі передбачені прискорені темпи. Оформлюється така бронь як в електронному вигляді (запис у реєстрі «Оберіг»), так і в паперовому, який видає та завіряє роботодавець.

Щодо виїзду за кордон, то наявність бронювання не надає військовозобов’язаному автоматичного дозволу на перетин державного кордону. Станом на березень 2026 року обмеження продовжують діяти, тому кожен такий випадок прикордонники перевіряють індивідуально за загальними правилами, погодженими з Міноборони.

Нагадаємо, у березні 2026 року в Україні діють оновлені правила бронювання з зарплатним порогом від 21 617 грн та 72-годинним терміном розгляду заявок. Водночас певні стратегічні галузі зберігають право на 100% відстрочку для персоналу.