Виїзд за кордон. / © ТСН.ua

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В Україні чоловіки, які мають бронювання від мобілізації, можуть виїжджати за кордон. Втім, така можливість передбачена з певними обмеженнями. Під час перевірки документів прикордонники ретельно звіряють усі дані, а тому навіть одна помилка може стати причиною відмови у перетині кордону.

Про це повідомив юрист Максим Колошкін.

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Для виїзду за кордон чоловікові з бронюванням необхідно мати не лише чинну відстрочку від мобілізації, а й повний пакет належним чином оформлених документів. Важливо також, щоб інформація в них відповідала актуальним даним державних реєстрів.

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Основною законною підставою для виїзду заброньованих чоловіків за кордон є службове відрядження.

«Водночас найбільше запитань виникає щодо поїздок у відпустку, на лікування, навчання або для участі в заходах за кордоном. Такі випадки не врегульовані законодавством настільки чітко, однак на практиці окремим чоловікам із бронюванням дозволяють перетинати кордон і з цією метою», — пояснив він.

За словами юриста, для заброньованих усе впирається у три речі: мету поїздки, тип і стан бронювання та документи разом із даними в реєстрах.

Хто може регулярно перетинати кордон

Юрист пояснив, що право на регулярні поїздки за кордон мають представники окремих професій, робота яких пов’язана з міжнародними перевезеннями та рейсами. Зокрема, йдеться про такі категорії працівників:

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залізничників, які обслуговують міжнародні маршрути;

авіаційний персонал, залучений до міжнародних рейсів;

водіїв-далекобійників, які виконують міжнародні вантажні перевезення, зокрема доставляють гуманітарну допомогу та вантажі для потреб армії;

моряків, працевлаштованих на українських або іноземних суднах.

«У будь-якому випадку для прикордонника важливо, щоб мета поїздки була очевидно робочою і відповідала вашій посаді та діяльності підприємства. Якщо заявлена мета не корелює з роботою або суперечить документам, ризик відмови при перетині кордону суттєво зростає», — наголосив Максим Колошкін.

Щоб виїхати під час воєнного стану, заброньований має мати чинну й коректно оформлену відстрочку: бути внесеним на спеціальний військовий облік і мати актуальні військово-облікові документи.

Чи можна виїхати із 45-денною бронею

Окремі ризики виникають у чоловіків, які отримали тимчасове бронювання на 45 днів за спрощеною процедурою. Торік набув чинності закон, який дозволив критично важливим підприємствам тимчасово бронювати працівників навіть за певних порушень правил військового обліку.

Таке тимчасове бронювання можуть оформити чоловікам, які не перебувають на військовому обліку, мають проблеми з військово-обліковими документами або перебувають у розшуку ТЦК через порушення правил обліку.

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Втім, юрист наголосив, наявність 45-денної броні сама по собі не гарантує дозволу на виїзд за кордон. Хоча прямої заборони на перетин кордону з таким бронюванням немає, остаточне рішення залежить від дотримання чинних вимог і перевірки документів прикордонниками.

Фахівець радить перед поїздкою ретельно перевірити свій статус і документи та не розраховувати, що тимчасове бронювання автоматично дає право на перетин кордону.

Які документи потрібні

Для виїзду за кордон заброньований має мати чинну відстрочку, а також правильно оформлений та повний пакет документів, причому з актуальними даними в державних реєстрах.

Базово пакет документів заброньованого, який планує виїзд, має включати:

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ (паперовий або в «Резерв+»; оптимально — мати обидва варіанти, з позначеним строком бронювання та VIN/QR-кодом, оскільки паперовий документ знижує ризики у разі збоїв зв’язку чи проблем з доступом до реєстрів);

копію або витяг з наказу про відрядження / відпустку, завірений роботодавцем;

копію наказу про визнання підприємства критично важливим;

лист-дозвіл на виїзд від роботодавця із зазначенням: країни, строків перебування, посади працівника, маршруту в обидва боки, місця проживання (з підтвердженням бронювання житла), проїзних документів тощо;

документи, що підтверджують мету поїздки: запрошення на конференцію, саміт, ділову зустріч, службові листи;

довідки ОК-5 або ОК-7 (для підтвердження страхового стажу та трудової історії).

Окремо варто завчасно перевірити, щоб усі ці дані коректно відображалися в «Оберіг» та «Резерв+» і не було невирішених проблемних статусів, які потім доведеться пояснювати вже на кордоні.

Мобілізація в Україні — останні новини

Прем’єр Сергій Корецький повідомив, що уряд скасував 100% бронювання працівників. Натомість держава готує новий механізм. Перша зміна — статус критичного підприємства не залежатиме від його економічних показників. За словами прем’єр-міністра, оборонка, енергетика, зв’язок, логістика та комунальна сфера залишаться критичними галузями.

Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про масштабні проблеми мобілізації в Україні. Лише за 2026 рік до Офісу омбудсмана надійшло понад 6 тисяч скарг, що вже перевищує показник за весь 2025 рік.

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