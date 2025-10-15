Бронювання осіб в розшуку і тих, у кого проблеми з ВЛК: юрист пояснив, чи є заборона

Бронювання.

Наразі українське законодавство не передбачає заборону на бронювання для тих, хто не пройшов військово-лікарську комісію чи вважався обмежено придатним тощо.

Про це розповів військовий юрист Тарас Боровський в етері "Новини LIVE".

"Немає закону, який би сказав нам про те, що заборонено бронювати тих, хто в розшуку, або тих, хто не пройшов ВЛК, був обмежено придатним або мав отримати якийсь інший ступінь придатності. Ніде не сказано, що бронювання працівників неможливе у зв'язку з тим, що в них є якісь недоліки у військовому обліку", - пояснив експерт.

Юрист наголошує: бронювання в Україні запроваджували, щоб держава "забезпечувала своє існування" під час війни. Йдеться про безперебійну роботу працівників важливих галузей - як от енергетичної чи медичної сфери.

Втім зараз, додав Боровський, бронювання сприймається як свого роду "відкуп" від служби.

Боровський також нагадав, що військово-облікові дані треба оновлювати щороку, навіть за умови, якщо нічого не змінилося. Якщо раніше це можна було зробити через застосунок "Резерв+" та ЦНАП, то 2025-го це можливо тільки особисто у ТЦК.

"Я думаю, що це є причиною того, що цього року ми маємо нижчий показник тих, хто добровільно оновив дані", — пояснив експерт.

Нагадаємо, парламент схвалив законопроєкт №13335. Документ передбачає, що військовозобов'язаних, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять тимчасово брати на роботу та оформлювати бронювання.

Зауважимо, що йдеться про тимчасове працевлаштування та бронювання. Воно не може перевищувати 45 календарних днів від дати укладення трудового договору з працівником і надається не більше одного разу протягом календарного року.