Бронювання по-новому: в Раді пояснили, як підприємства можуть зберегти ключових співробітників

В Україні розглядають альтернативний підхід до бронювання працівників під час мобілізації, який передбачає участь бізнесу у поповненні лав Збройних сил.

Про це сказав член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, одним із можливих механізмів може стати залучення підприємствами додаткових людей, готових до служби. Йдеться про те, що компанія, яка прагне зберегти важливого спеціаліста, могла б сприяти рекрутингу кількох кандидатів до війська.

«Як варіант — підприємство може забезпечити залучення трьох-десяти осіб, які готові проходити службу, замість одного працівника», — пояснив Веніславський.

Депутат наголосив, що така модель, на його думку, не суперечить принципу справедливості, оскільки дозволяє компенсувати мобілізацію одного працівника кількома новобранцями.

Водночас ця ініціатива наразі розглядається як один із можливих підходів і потребує подальшого обговорення.

Нагадаємо, бронювання військовозобов’язаних працівників в Україні проводиться для того, щоби під час мобілізації забезпечити безперервну роботу держорганів та органів місцевого самоврядування і компаній, що мають стратегічне значення для економіки й оборони країни.

Посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування не підлягають мобілізації.

Водночас працівники підприємств, які визнані критично важливими для функціонування економіки або забезпечення потреб ЗСУ, отримують бронювання лише на обмежений строк, а саме 6 місяців. Після завершення цього періоду процедуру потрібно проходити повторно.

Щоб підприємство отримало статус критично важливого, воно має відповідати встановленим критеріям і бути включеним до спеціального державного переліку.