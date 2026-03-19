Бронювання по-новому: в Україні змінили правила продовження відстрочки через «Дію»

В Україні спростили процедуру продовження бронювання працівників. Відтепер це можна зробити через «Дію» без необхідності спочатку знімати чинний статус.

Про це повідомили на офіційному порталі «Дії».

Раніше роботодавцям доводилося розброньовувати співробітника, а вже потім подавати нову заявку. Тепер процес став безперервним і займає до 24 годин.

Послуга доступна для юридичних осіб та їхніх філій. Подати заявку можуть керівники, підписанти або уповноважені особи, за умови що компанія включена до Єдиного переліку критично важливих підприємств.

Як пояснюють у Мінцифри, перебронювання відбувається автоматично, якщо не змінилися орган, який надав статус критичності, та роль працівника.

Щоб скористатися послугою, потрібно авторизуватися на порталі «Дія», обрати функцію продовження бронювання, перевірити дані компанії, додати працівників і підписати заявку електронним підписом.

Оновлення реалізували спільно Міністерство економіки, Міністерство цифрової трансформації та Міністерство оборони України за підтримки Програми розвитку ООН та уряду Швеції.

Бронювання від мобілізації в Україні — останні новини

Раніше ми розповідали, що в Україні під час мобілізації діє механізм бронювання військовозобов’язаних працівників. Він дозволяє тимчасово надати відстрочку від призову людям, робота яких є важливою для функціонування держави, економіки або забезпечення потреб армії.

Днями українські підприємства оборонного сектору отримали новий інструмент для швидкого залучення необхідних фахівців. Тепер вони мають право тимчасово бронювати працівників, які ще не встигли повністю врегулювати свій статус з військового обліку.

Також нагадаємо, в березні 2026 року в Україні діють оновлені правила бронювання з зарплатним порогом від 21 617 грн та 72-годинним терміном розгляду заявок. Водночас певні стратегічні галузі зберігають право на 100% відстрочку для персоналу.