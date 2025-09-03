Бронювання порушників мобілізації: що варто знати українцям про нововведення

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. В цей період підприємства стикаються з нестачею працівників, що призводить до значних втрат для економіки країни.

Нещодавно Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №13335, який тимчасово дозволяє працевлаштовувати та бронювати чоловіків, що не мають військово-облікових документів або перебувають у розшуку.

Що відомо про нововведення та які зміни вони принесуть для роботодавців і військовозобов’язаних — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Бронювання чоловіків, котрі порушили правила мобілізації

У середу, 3 вересня, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №13335. Ініціатива регулює порядок бронювання військовозобов’язаних працівників на «критичних» підприємствах оборонно-промислового комплексу (ОПК). Також вона уточнює умови укладення трудових договорів, встановлює особливості випробувального терміну та визначає підстави для розірвання трудових відносин.

Зокрема, йдеться про тимчасове працевлаштування та бронювання тих чоловіків, які не мають військово-облікового документа, не перебувають на обліку або ж перебувають у розшуку.

Ініціаторами законопроєкту стали голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, члени цього комітету Роман Костенко, Олександр Федієнко та інші.

«Законопроєкт дає можливість утримати критичні виробництва і водночас надати шанс чоловікам, які сьогодні не стоять на військовому обліку, мають помилки у документах, а отже перебувають у розшуку, протягом 45 днів виправити ситуацію: стати на облік та офіційно працевлаштуватися», — зауважила нардепка Лариса Білозір.

За її словами, багато чоловіків вважаються порушниками закону про мобілізацію, хоча часто це є наслідком бюрократичних помилок або невчасного оновлення даних. У результаті вони змушені переховуватися, а економіка втрачає значні кошти.

«Бізнес, громади та обласні адміністрації неодноразово просили дати такий короткий термін, щоб люди змогли оформити документи й забронюватися. Інакше вони або сидять по хатах, або потрапляють у корупційні схеми», — додала народна обраниця.

Варто зауважити, що раніше Міноборони виступало проти цього законопроєкту. У відомстві вважають «неприпустимим» надання переваг працівникам критично важливих підприємств перед військовозобов’язаними, які підлягають бронюванню на підставі ч. 1 статті 25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Що передбачає законопроєкт №13335

Законопроєкт №13335 вносить зміни до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», доповнюючи його новою частиною, повідомляє «Судово-юридична газета».

Нововведення передбачають, що бронюванню підлягатимуть військовозобов’язані працівники критично важливих підприємств, установ та організацій:

у яких немає військово-облікового документа або ж він оформлений неналежним чином;

які не перебувають на військовому обліку;

які не уточнили персональні дані;

які перебувають у розшуку ТЦК.

«Йдеться про тих людей, які зараз в тіні (не перебувають на обліку, або перебувають в розшуку тощо), але є фахівцями та готові працювати на оборонних підприємствах. Зараз надаємо їм такий шанс долучитись до розбудови військового потенціалу», — зауважив народний депутат Олександр Федієнко.

Проте є нюанс: тривалість бронювання не має перевищувати 45 календарних днів від моменту укладання трудової угоди з таким працівником.

Таке бронювання надається не більше ніж один раз на один календарний рік.

Також автори законопроєкту пропонують доповнити Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» наданням можливості критично важливим підприємствам ОПК укладати трудові договори з працівниками:

у яких немає належних військово-облікових документів;

які не перебувають на обліку в ТЦК, органах СБУ чи розвідувальних органах.

Такий договір укладатиметься на час випробувального терміну. Водночас посадові особи підприємств не будуть вважатися порушниками законодавства про мобілізацію.

Згідно з документом, роботодавець матиме право звільнити працівника, якщо той протягом випробувального терміну не приведе свої документи у відповідність до вимог законодавства.

Бронювання через «Дію» для прифронтових територій

Від 3 вересня в Україні критично важливі підприємства, які працюють у зонах можливих або активних бойових дій, можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників (раніше дозволялося лише 50%).

У Мінекономіки України зауважують, що таке рішення має на меті підтримати бізнес в умовах війни та забезпечити потреби оборони.

Як наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів, це рішення також дозволить зберегти робочі місця та водночас забезпечити Збройні сили необхідними ресурсами.

Алгоритм бронювання працівників через портал «Дія»:

підприємство подає запит до обласної військової адміністрації з проханням збільшити ліміт бронювання до 100%;

ОВА перевіряє підприємство та погоджує/не погоджує запит. У разі позитивного рішення вона звертається до державного органу, який визначив підприємство критично важливим;

державний портал «Дія» збільшує ліміт бронювання до 100%;

підприємство за допомогою порталу «Дія» додатково бронює усіх своїх військовозобов’язаних працівників.

Раніше ТСН.ua писав про те, чи потрібно проходити ВЛК, якщо є бронювання, а також хто із військовозобов’язаних може бути звільнений від проходження комісії.

