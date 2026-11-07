Бронювання працівників: нардеп натякнув, кого не торкнуться зміни

Бронювання. / © ТСН.ua

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Сьогодні, 7 листопада, має відбутися перше засідання координаційного центру щодо бронювання, де розглянуть оновлені критерії для бронювання.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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За його даними, для більшості галузей ці критерії не зміняться. Для тих, у кого в листопаді закінчується строк критичності, він буде продовжений автоматично

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«Сподіваюсь, що великих потрясінь для бізнесу сьогоднішня подія не принесе, але внесе хоч якусь ясність, як далі йому працювати», — додав він.

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Бронювання залишається ключовим механізмом надання відстрочки від мобілізації працівникам підприємств критичної інфраструктури, хоча правила його оформлення від початку повномасштабної війни переглядалися вже неодноразово. Наприкінці жовтня уряд анонсував чергові оновлення процедури, які матимуть безпосередній вплив на більшість українських компаній.

Зокрема, уряд визначив три ключові нововведення у процедурі бронювання. Передусім посадовці переглянуть вимоги, за якими компанії отримують статус критично важливих для країни. Також планується обмежити граничну кількість заброньованих співробітників для підприємств оборонної галузі та енергетичного сектору.

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