Бронювання працівників / © ТСН

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Кабінет Міністрів України подовжив до 20 грудня 2026 року дію рішень про визнання окремих підприємств, установ та організацій критично важливими. Це стосується також відстрочок від мобілізації для заброньованих працівників.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів України №1452 від 19 листопада 2026 року.

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Бронювання працівників до 20 грудня: кого стосується рішення Кабміну

Автоматичне подовження діятиме для підприємств, установ та організацій, критерії критичності яких державні органи погодили з Координаційним центром з організації бронювання військовозобов’язаних.

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Зокрема, рішення стосується двох випадків:

якщо строк дії статусу критично важливого підприємства або бронювання його працівників закінчується до 20 грудня 2026 року;

якщо відповідний статус або бронювання вже завершилися в період між набранням чинності постановами №1328 та №1452.

Для підприємств, у яких статус критично важливих закінчився протягом цього перехідного періоду, тимчасово скасовується вимога повторно підтверджувати його. Однак це не стосується рішень, які вже скасували або мають скасувати відповідно до постанови №1328 чи інших норм законодавства.

Керівники критично важливих підприємств, представництв донорських установ та виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги мають скоригувати кількість заброньованих працівників відповідно до оновлених вимог.

«До 20 грудня вони мають привести кількість заброньованих працівників у відповідність до оновлених вимог порядку бронювання. Протягом цього періоду відповідні норми порядку щодо них не застосовуватимуться», — йдеться в постанові.

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Крім того, Кабмін доручив Міністерству цифрової трансформації протягом п’яти днів після набрання чинності постановою забезпечити можливість бронювати працівників зазначених установ через портал «Дія». Їхнє переведення на спеціальний військовий облік відбуватиметься за спрощеною процедурою — без дотримання строку, передбаченого пунктом 29 порядку бронювання.

Нові правила бронювання: що зміниться для критично важливих підприємств

Постанова також передбачає зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабміну №76, та правил роботи Координаційного центру.

Серед основних нововведень:

Підприємства зможуть самостійно визначати кількість працівників для бронювання. Це стосується організацій, які отримали статус критично важливих окремим рішенням уряду. Кількість заброньованих визначатимуть за результатами розгляду Координаційного центру.

Погодження критеріїв критичності можна буде підтвердити витягом із протоколу. Раніше для цього використовували повний протокол засідання Координаційного центру. Тепер достатньо буде офіційного витягу, засвідченого секретарем.

Координаційний центр посилить контроль за податковими порушеннями. Він розглядатиме звернення Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки щодо підприємств, які можуть систематично ухилятися від сплати податків. Ідеться, зокрема, про документально підтверджені схеми несплати ПДВ та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Нагадаємо, наприкінці жовтня уряд переглянув умови бронювання військовозобов’язаних. Зокрема, для підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів граничну кількість працівників, яких можна забронювати, зменшили зі 100% до 95%.

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Також для підприємств, у яких термін дії статусу критично важливих завершується в листопаді або грудні, передбачили перехідний період. Раніше йшлося про можливість автоматичного продовження такого статусу до 1 лютого 2027 року.

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