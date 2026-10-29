Бронювання працівників по-новому: хто матиме право на відстрочку від 1 листопада

Військовий квиток

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Бронювання залишається ключовим механізмом надання відстрочки від мобілізації працівникам підприємств критичної інфраструктури, хоча правила його оформлення від початку повномасштабної війни переглядалися вже неодноразово. Наприкінці жовтня уряд анонсував чергові оновлення процедури, які матимуть безпосередній вплив на більшість українських компаній.

Про те, кому надається бронь у 2026 році за новими вимогами, коли переглянуть критерії критичності та які кроки мають зробити роботодавці для збереження кадрів, для видання УНІАН розповіла адвокатка та керівниця юридичної компанії Prima Leader Group Діна Дрижакова.

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Що потрібно знати про нові правила бронювання у 2026 році

За словами юристки, станом на кінець жовтня уряд визначив три ключові нововведення у процедурі бронювання. Передусім посадовці переглянуть вимоги, за якими компанії отримують статус критично важливих для країни. Також планується обмежити граничну кількість заброньованих співробітників для підприємств оборонної галузі та енергетичного сектору.

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Окрім цього, створюється спеціальний Координаційний центр, який вирішуватиме питання про розширення ліміту понад стандартні 50% та рекомендуватиме, чи дійсно бізнес є критично важливим.

Додатково урядовці працюють над можливістю повного бронювання усіх працівників, якщо підприємство чітко виконує конкретні завдання для фронту, зокрема державні оборонні замовлення. Усі деталі та параметри цього механізму Міністерство оборони разом із Міністерством економіки мають остаточно підготувати до початку грудня.

Хто може отримати бронь від мобілізації

За загальним правилом, критично важливі підприємства можуть забронювати лише до половини своїх військовозобов’язаних співробітників. Якщо виникає потреба перевищити цей ліміт, роботодавцю доведеться отримувати спеціальний дозвіл від новоствореного Координаційного центру.

Для оборонних підприємств та енергетичної галузі граничний рівень бронювання планують зафіксувати на позначці 95%, хоча раніше там дозволялося зберігати увесь персонал.

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Критично важливі підприємства можуть забронювати не більше 50% своїх військовозобов’язаних працівників / © ТСН

При підрахунку цієї квоти береться до уваги загальна кількість саме військовозобов’язаних працівників. За роз’ясненнями Мінекономіки, співробітники, які вже мають відстрочку за іншими нормами закону, також включаються до цієї бази розрахунку. Якщо ж фахівець працює за сумісництвом на кількох підприємствах, у квоту бронювання він потрапить тільки за одним місцем роботи.

Нові критерії бронювання працівників у 2026 році: що зміниться для підприємств

Критерії критичності підприємств мають переглядати упродовж 10 днів від моменту, коли зміни щодо порядку бронювання наберуть чинності. При цьому всі скориговані критерії проходитимуть обов’язкове погодження через Координаційний центр.

Ключовим фактором під час ухвалення рішень стане реальний внесок компанії у захист країни, підтримку об’єктів інфраструктури, роботу економіки та забезпечення базових потреб людей. Як приклад, керуюча компанія конкретного міського району беззаперечно належить до категорії критично важливих об’єктів.

З огляду на це, остаточний перелік посад та професій із правом на відстрочку у 2026 році буде формуватися поступово, тому чітких списків за новими правилами наразі ще немає.

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Як відбуватиметься бронювання працівників за новими правилами

Процедурою бронювання займаються не самі військовозобов’язані, а безпосередньо їхні роботодавці. За словами юристки, керівництву компанії потрібно діяти послідовно. Насамперед варто перевірити термін дії документа про критичну важливість підприємства та підстави його видачі. Досить часто статус відстрочки у працівників анулюється саме через те, що компанія вчасно не продовжила свій критичний статус.

Коли уряд остаточно оприлюднить оновлені правила, на підприємстві мають переконатися, що вони відповідають усім новим галузевим та регіональним вимогам, а за потреби — заново зібрати й подати підтверджувальні документи.

Паралельно необхідно провести внутрішній аудит військового обліку: оновити дані співробітників, уточнити формат їхнього працевлаштування, перевірити наявність інших відстрочок та правильно вирахувати підсумкову квоту. Тільки після цього сформовані списки працівників надсилаються на бронювання або його продовження через портал «Дія».

Сам же працівник може легко перевірити наявність броні у своєму смартфоні. Для цього достатньо зайти в додаток «Резерв+», де у разі успішного оформлення з’явиться відповідна позначка про відстрочку із зазначенням терміну її дії.

Мобілізація в Україні — останні новини

В Україні воєнний стан і мобілізацію подовжили до 29 січня 2027 року, а уряд готує зміни до правил бронювання, щоб зупинити зловживання і впорядкувати систему. Також влада опрацьовує нові механізми звільнення зі служби для окремих категорій бійців і фіксує більше жінок, які добровільно долучаються до ЗСУ.

Також раніше ТСН. ua писав, що відомо про нові зміни у бронюванні, кого вони торкнуться перш за все, і за рахунок яких категорій громадян держава планує поповнювати військо надалі.

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