Бронювання працівників від мобілізації: скільки підприємств не пройдуть нову перевірку

Бронювання / © ТСН

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В Україні уряд завершує перегляд критеріїв, за якими підприємствам надають статус критично важливих для економіки. За попередніми оцінками, 10–15% компаній можуть не відповідати новим, жорсткішим вимогам і втратити цей статус.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко.

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Що зміниться у правилах надання статусу критичності

За словами міністра, перегляд критеріїв розпочався 27 жовтня після змін до урядової постанови. Наразі вимоги до критичності визначає кожне міністерство, державний орган або обласна військова адміністрація окремо. Загалом таких критеріїв налічується близько 600.

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Він зазначив, що завдання уряду — відокремити підприємства, які справді критично важливі для забезпечення України під час війни, від тих, що виконують важливі економічні функції, але не є критичними.

За словами Кравченка, Координаційний центр уже провів три засідання та ухвалив рішення щодо перегляду 90% критеріїв. Їх передадуть на погодження до Міністерства юстиції. Решту питань щодо критеріїв окремих органів державної влади планують остаточно опрацювати протягом найближчих тижнів.

«Десь орієнтовно ми очікуємо, що близько 10–15% підприємств, вони не будуть відповідати новим, більш жорстким правилам критичності», — зазначив міністр.

Як працюватимуть нові правила та для кого подовжать статус

Міністр повідомив, що після завершення процедури погодження в Мін’юсті, на яку відведено п’ять днів, державні органи перевірять усі підприємства, які зараз мають статус критично важливих, на відповідність оновленим критеріям.

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Компанії, які відповідатимуть новим вимогам, автоматично збережуть статус критичності. Решта підприємств втратить його, однак зможе повторно подати документи та спробувати отримати статус уже за новими правилами.

Для компаній, які відповідають оновленим вимогам, але термін дії їхнього статусу критичності закінчується в листопаді або грудні, уряд пропонуватиме подовження ще на 31 день. Це має допомогти уникнути операційних затримок і дати бізнесу час повністю адаптуватися до нового процесу.

Хто ризикує втратити статус критично важливого підприємства

Олександр Кравченко уточнив, що критерії критичності застосовуються саме до підприємств, а вже компанії в межах установлених для них квот визначають, кого зі співробітників бронювати.

«Де ми бачимо перегляд критеріїв критичності і тих підприємств, які потенційно втратять (статус — ред.), — це ті компанії, які не виконують найбільш критичні функції», — пояснив міністр.

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За його словами, до найбільш критичних функцій належать забезпечення життєдіяльності громад, підтримка та відновлення інфраструктури, робота оборонно-промислового комплексу, а також діяльність підприємств, які забезпечують функціонування економіки для потреб війська.

Бронювання працівників від мобілізації — останні новини

Нагадаємо, в Україні подовжили воєнний стан і мобілізацію до кінця січня 2027 року. Водночас уряд готує суттєві зміни до правил бронювання.

Зміни передбачають новий порядок погодження заявок, перегляд критеріїв критичності та обмеження кількості заброньованих працівників для окремих категорій підприємств.

До слова, юристка пояснила ключові нововведення у процедурі бронювання від 1 листопада, які зачеплять більшість українських компаній та процедури оформлення відстрочок.

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