Бронювання від мобілізації / © ТСН

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Компанії, у яких завершився строк дії критичності, отримали можливість оперативно забронювати своїх працівників та уникнути зупинки роботи.

Про це повідомила «Судово-юридична газета».

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Нові правила бронювання працівників у «Дії» після втрати критичності

Зазначається, що нові правила діють для економічно важливих підприємств та їхніх відокремлених підрозділів. Йдеться про компанії, у яких строк дії статусу критичності завершився з 27 жовтня 2026 року.

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Заявки таких роботодавців на бронювання військовозобов’язаних працівників розглядатимуть за 24 години. Чекати стандартні 72 години на формування списку не потрібно.

Як оформити бронювання за тимчасовими умовами:

Авторизуватися на порталі «Дія». Обрати послугу «Бронювання працівників». Подати відповідну заяву на бронювання військовозобов’язаних співробітників.

Тимчасове бронювання діятиме до 20 грудня 2026 року включно. Воно не продовжується автоматично — щоб зберегти статус для фахівців, роботодавець має самостійно подати заяву через портал «Дія».

Також подати заяву на продовження бронювання можуть підприємства, які на момент звернення ще мають чинний статус критично важливих для економіки, але строк його дії спливає до 20 грудня 2026 року.

Для компаній із чинним статусом критичності, що діє довше цього терміну, процедура продовження бронювання залишається незмінною та відбувається за загальними правилами.

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Бронювання від мобілізації в Україні — останні новини

Нагадаємо, наприкінці жовтня уряд змінив правила бронювання військовозобов’язаних. Для підприємств оборонної та паливно-енергетичної галузей максимальну частку заброньованих працівників зменшили зі 100% до 95%.

Також уряд подовжив до 20 грудня 2026 року статус критично важливих для окремих підприємств, установ та організацій. Разом із цим продовжили і відстрочки від мобілізації для їхніх заброньованих працівників.

До слова, в енергетичних компаніях та підрядних організаціях України зараз не вистачає чверті працівників. Через постійні обстріли відновлювати мережі стане ще складніше, якщо бронювання фахівців скоротять на 5%.

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