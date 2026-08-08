Бронювання від мобілізації через "Дію": як оформити зараз

Бронювання від мобілізації / © ТСН

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В Україні військовозобов’язані можуть отримати тимчасове звільнення від мобілізації двома способами — через відстрочку або бронювання. Хоча на практиці обидва механізми дають однаковий результат, порядок їх оформлення та підстави для отримання суттєво відрізняються.

У Міністерстві оборони України пояснили, що таке бронювання, хто може його отримати та як воно оформлюється.

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Що таке бронювання військовозобов’язаних

Бронювання є окремим видом відстрочки, який надається не через особисті обставини людини, а через її професійну важливість для держави.

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Цей механізм регулюється статтею 25 Закону України №3543-XII та постановою Кабінету Міністрів №76.

Хто може отримати бронювання

Право на бронювання мають працівники підприємств, установ і організацій, які офіційно визнані критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань або для стабільної роботи економіки.

Хто оформлює бронювання

Самостійно подати заявку на бронювання військовозобов’язаний не може.

Ініціювати процедуру має виключно роботодавець — керівник або уповноважена особа критично важливого підприємства, установи чи організації.

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Як оформити бронювання через «Дію»

Оформлення бронювання здійснюється через портал «Дія». Саме керівники або уповноважені представники критично важливих підприємств подають необхідні документи в електронному форматі.

Працівник не оформлює бронювання самостійно — це робить роботодавець.

На який термін надається бронювання

Для працівників критично важливих підприємств бронювання надається на строк до 12 місяців.

Після завершення цього терміну процедуру необхідно пройти повторно.

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Чим бронювання відрізняється від відстрочки

У Міноборони пояснюють, що головна різниця полягає у підставах для отримання та порядку оформлення.

Відстрочка є особистим правом громадянина і надається через визначені законом життєві обставини. Для її оформлення людина самостійно звертається та подає необхідні документи.

Натомість бронювання є інструментом держави для збереження працівників у стратегічно важливих галузях. Воно оформлюється роботодавцем і пов’язане не з особистими обставинами людини, а з її посадою та місцем роботи.

У Міністерстві оборони наголошують, що обидва механізми діють паралельно та покликані забезпечити баланс між потребами Сил оборони та стабільною роботою економіки під час воєнного стану.

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