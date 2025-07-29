Бронювання від мобілізації для осіб у розшуку: адвокат пояснив, чи можливо це

Бронювання від мобілізації / © ТСН.ua

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В Україні Верховна Рада планує надати можливість працевлаштовувати осіб, які не стоять на обліку в ТЦК і перебувають у розшуку. Крім того, вони матимуть право на бронювання на підприємствах, що є критично важливими для економіки та оборонно-промислового сектору.

Як розповів адвокат Роман Кичко в етері Еспресо.

За його словами людям, які не стоять на обліку, перебувають у розшуку або мають неправильно оформлені військово-облікові документи, дозволять офіційно працевлаштовуватися та навіть отримувати бронювання. Нині процес бронювання автоматизований і відбувається через додаток «Дія». Він зазначив, що у разі ухвалення відповідного законопроєкту Кабінет Міністрів внесе необхідні зміни до системи. Щодо деталей самого механізму, то це переважно технічні питання, які ще потрібно доопрацювати у реєстрі. Наразі неможливо чітко сказати, як саме буде відбуватися бронювання для тих, хто перебуває у розшуку або не має належних документів. Тому Кабмін має розробити і затвердити відповідний механізм для реалізації цих змін.

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Зараз бронювання проходить через реєстр, який одночасно перевіряє інформацію. Швидше за все, у порталі «Дія» внесуть технічні зміни, щоб система «Резерв» могла правильно працювати з тими, у кого є проблеми з документами.

Категорія «розшук» у системі поки що не врегульована. Фактично це вважається порушенням правил військового обліку. У «Резерві» на одній сторінці показує, що людина в розшуку, а у самих документах — що вона порушила правила обліку.

Адвокат роз’яснює, що у Кодексі України про адміністративні правопорушення відсутня категорія розшуку за адміністративні порушення, хоч цей термін часто використовують. Якщо людина перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку, її можуть затримати і доставити до територіального центру для притягнення до адміністративної відповідальності та накладення штрафу.

Кримінальна відповідальність — це інша категорія, яка стосується ухилення від мобілізації. Закон розділяє адміністративні порушення та кримінальні злочини, аби не допустити використання бронювання для уникнення кримінальної відповідальності. Тож юридично розшук існує лише в кримінальному провадженні, а у випадку адміністративних порушень — ні.

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Щодо процедури бронювання людей, які перебувають у розшуку, наразі все ще немає чітких правил. Очікується, що при працевлаштуванні таким особам автоматично надаватимуть бронювання на 45 днів, щоб вони мали час усунути порушення (стати на військовий облік, оновити документи). Якщо після цього терміну питання вирішені — бронювання продовжать, у протилежному випадку працівника можуть звільнити через невиконання вимог.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, депутати Верховної Ради України, запропонували новий законопроєкт, який дозволяє тимчасово оформлювати бронювання для чоловіків, які порушили законодавство про мобілізацію.