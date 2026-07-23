- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 332
- Час на прочитання
- 2 хв
Бронювання від мобілізації можуть скасувати за добу: кого це стосується
Адвокат пояснив, як скасовується бронювання від мобілізації після звільнення.
Бронювання від мобілізації втрачає чинність протягом 24 годин після того, як співробітника звільнять та внесуть відповідні відомості до Пенсійного фонду.
Про це в коментарі «РБК-Україна» повідомив юрист юридичної компанії «Приходько та партнери» Микола Сіренко.
Коли анульовується бронювання
Юрист зазначив, що правила скасування броні чітко прописані у пункті 31 урядової постанови №76. Вона анулюється, якщо працівника звільняють, підприємство ліквідовують, воно втрачає статус критично важливого або якщо про це просить керівник. Проте якщо людини просто змінює посаду чи підрозділ усередині тієї ж компанії, бронь залишається чинною і переоформлювати документи не треба.
Окрему увагу юрист звернув на процедуру заміни співробітників у межах лімітів підприємства. Якщо на місце звільненого фахівця необхідно терміново забронювати іншого, роботодавцям варто дотримуватися чіткого алгоритму дій: спочатку анулювати бронювання чинного працівника і лише після цього оформляти його звільнення.
Також додав, що сама процедура розбронювання триває приблизно 15 хвилин, однак оновлення відомостей у застосунку «Дія» може займати до двох діб. Поки інформація про попереднього співробітника відображається в системі, залучити його квоту для нового працівника неможливо.
Мобілізація в Україні — останні новини
Нагадаємо, 14 липня, Верховна Рада вже вдвадцяте подовжила мобілізацію і воєнний стан в Україні ще на 90 днів — від 2 серпня до 31 жовтня 2026-го.
Міністерство оборони України розпочало чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації.
Раніше ми писали, що статус розшуку ТЦК та СП є прямою перешкодою для бронювання військовозобов’язаних працівників. Роботодавцям важливо знати, як правильно проводити звіряння даних та які обов’язкові повідомлення слід надіслати до центрів комплектування.