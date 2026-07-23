Бронювання від мобілізації можуть скасувати за добу: кого це стосується

Бронювання / © ТСН.ua

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Бронювання від мобілізації втрачає чинність протягом 24 годин після того, як співробітника звільнять та внесуть відповідні відомості до Пенсійного фонду.

Про це в коментарі «РБК-Україна» повідомив юрист юридичної компанії «Приходько та партнери» Микола Сіренко.

Коли анульовується бронювання

Юрист зазначив, що правила скасування броні чітко прописані у пункті 31 урядової постанови №76. Вона анулюється, якщо працівника звільняють, підприємство ліквідовують, воно втрачає статус критично важливого або якщо про це просить керівник. Проте якщо людини просто змінює посаду чи підрозділ усередині тієї ж компанії, бронь залишається чинною і переоформлювати документи не треба.

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Окрему увагу юрист звернув на процедуру заміни співробітників у межах лімітів підприємства. Якщо на місце звільненого фахівця необхідно терміново забронювати іншого, роботодавцям варто дотримуватися чіткого алгоритму дій: спочатку анулювати бронювання чинного працівника і лише після цього оформляти його звільнення.

Також додав, що сама процедура розбронювання триває приблизно 15 хвилин, однак оновлення відомостей у застосунку «Дія» може займати до двох діб. Поки інформація про попереднього співробітника відображається в системі, залучити його квоту для нового працівника неможливо.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, 14 липня, Верховна Рада вже вдвадцяте подовжила мобілізацію і воєнний стан в Україні ще на 90 днів — від 2 серпня до 31 жовтня 2026-го.

Міністерство оборони України розпочало чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації.

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Раніше ми писали, що статус розшуку ТЦК та СП є прямою перешкодою для бронювання військовозобов’язаних працівників. Роботодавцям важливо знати, як правильно проводити звіряння даних та які обов’язкові повідомлення слід надіслати до центрів комплектування.

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