Бронювання від мобілізації: на яких роботах можна отримати

Мобілізація в Україні триває від початку повномасштабного вторгнення РФ. Усі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути призвані на військову службу, якщо є придатними за станом здоров’я. Бронювання надає підприємцям можливість оформити відстрочку від мобілізації для своїх працівників.

Хто може отримати бронювання на роботі

Правоохоронні органи (Національна поліція, СБУ, ДБР, НАБУ, органи прокуратури, розвідувальні органи України, ДСНС, державна кримінально-виконавча служба)

Штатні посади патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України

Крім цього, заброньованими можуть бути працівники підприємств, установ та організацій, які визначено критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань, а також для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення (відповідно до критеріїв, встановлених на загальнодержавному рівні та на місцевому — обласними військовими адміністраціями).

Бронювання також надається представникам міжнародних організацій (установ ООН, міжнародних судових органів та інших організацій, які діють в Україні відповідно до укладених міжнародних договорів), а також представникам Товариства Червоного Хреста України та інших неурядових організацій, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів.

Правила бронювання працівників здійснюють згідно з рішенням Мінекономіки за списками військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, погодженими Міноборони.

Порядок бронювання визначає постанова Кабміну № 76. Списки на працівників, яких потрібно забронювати, подаються через «Дію» або у паперовій та/або електронній формі.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Верховній Раді заговорили про перегляд підходів до бронювання працівників. Нардеп Руслан Горбенко заявив, що кількість критичних підприємств можуть зменшити, а систему бронювання — перевірити на зловживання.

Також в Україні розширили перелік категорій людей, яким автоматично подовжують відстрочку від мобілізації. Тепер більшості українців не потрібно особисто звертатися до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

