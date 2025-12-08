Бронювання військовозобов’язаних прискорили: уряд ухвалив важливе рішення

Реклама

Кабінет міністрів скасував 72-годинний строк перевірки списків працівників для підприємств із підтвердженим статусом критично важливих. Ці зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних було ухвалено 8 грудня.

Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

«Тепер рішення приймаються швидше, що дозволяє оперативно захищати персонал і забезпечувати безперервну роботу підприємств», — повідомили в міністерстві.

Реклама

Крім цього, уряд запровадив норму закону, яка дозволяє бронювати працівників оборонно-промислового комплексу на 45 календарних днів — час, протягом якого вони можуть усунути порушення правил військового обліку.

Нововведення набирають чинності від дати офіційного опублікування постанови. Це дає змогу підприємствам ОПК та критично важливим компаніям швидко перейти на оновлений механізм і захищати працівників.

Нагадаємо, від 4 грудня набув чинності закон, який суттєво змінює підхід до бронювання працівників оборонно-промислового комплексу та критично важливих підприємств. Зазначається, що тепер функціонує новий порядок бронювання працівників — відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів щодо трудових відносин в умовах воєнного стану».

Відтепер компанії оборонно-промислового комплексу та організації з критично важливим статусом можуть бронювати співробітників без обмежень за кількістю. Раніше існував відсотковий ліміт. Нововведення дасть змогу підприємствам зберігати повний штат, якщо це необхідно для їхньої роботи.

Реклама

Як стало відомо із закону, зміни поширюються і на співробітників, що мають проблеми у військово-облікових документах або тих, хто не оновив свої персональні дані. Якщо раніше через це могли відмовити в бронюванні, то тепер таким працівникам також можуть оформити бронь.