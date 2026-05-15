Міністерство охорони здоров’я розброньовує частину медичних працівників на запит Міністерства оборони. Після погодження медиків можуть залучати до лав ЗСУ та інших структур.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.

За його словами, бронювання медиків запроваджували для того, щоб контролювати процес надання медичної допомоги.

«Питання для чого було бронювання медичних працівників, для того, щоб контролювати процес надання медичної допомоги в тому числі і для військовопоранених, які отримують медичну допомогу в більшості своїх випадках, не буду називати зараз відсотки в відповідних лікарнях в тому числі і в цивільних лікарнях», — зазначив Ляшко.

Міністр наголосив, що МОЗ співпрацює з Міністерством оборони та Командуванням медичних сил. За його словами над кожним запитом щодо розбронювання працює мультидисциплінарна команда за участю МОЗ, Міноборони та представників регіонів, «в яких ми розбронювання медичних працівників, для того, щоб вони йшли в лави збройних сил України і не тільки в Збройних сил».

Нагадаємо, бронювання військовозобов’язаних працівників в Україні проводиться для того, щоби під час мобілізації забезпечити безперервну роботу держорганів та органів місцевого самоврядування і критичних підприємств.

Раніше в Україні спростили процедуру продовження бронювання працівників критично важливих підприємств, скоротивши термін розгляду заявок до 24 годин. Водночас після усунення розбіжностей у військовому обліку роботодавці можуть оновлювати статус працівника без скасування чинного бронювання.

